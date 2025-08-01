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1 AĞUSTOS 2025 CUMA - YIL: 56

Eğitim yok yangın var

Faruk ÇAKIR
01 Ağustos 2025, Cuma
Bu sene havaların sıcak seyretmesi sebebiyle ormanlarımız biraz daha fazla yandı.

Geçen senelerde olduğu gibi yine söndürme çalışmalarında çok da başarılı olunamadı. Hatta bazı yerlerde ormanlar tamamen yanıp bittiği için yangınlar sönmüş oldu.

İnşallah daha fazla artmaz, ama şimdiye kadar ortaya çıkan tablo üzücü. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre yılın ilk 7 ayında 4 bin 426 orman yangını meydana gelmiş ve toplam 49 bin 769 hektar alan küle dönmüş. Yanan 50 bin hektarlık alanı hayalimizde canlandırabiliriz.

Yangınların ekseriyetle insan ihmali neticesi çıktığını herkes bilir. Bir ‘insan’ elindeki şişeyi ormana atar ve bu büyük bir yangına sebep olabilir. Peki aklı başında bir insan elindeki şişeyi bile bile ormana, çalılığa, çimenliğe atar mı? Eğer bilerek ve kasıtlı olarak atmıyorsa o insan ‘cahil’dir. Dolayısı ile orman yangınlarında bile sorumlunun ‘cehalet’ ve çarenin ‘eğitim’ olduğu ortaya çıkmış olur.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi öğretim üyesi, Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, yangınla mücadelede asıl sorunun eğitimli ve deneyimli personel yetersizliği olduğunu belirtip şöyle demiş: “132 hava aracımız var, o bile çok. 70-80 adet yeter aslında. Ancak kamuoyu baskısı o kadar fazla ki... Oysa bütçe yangın çıkmaması, tahribatın az olması için harcanmalı. Teknik donanım ve kaynak ne kadar fazla olursa olsun o kaynağı kullanmayı bilen yeterli, eğitimli ve tecrübeli elemanlar yoksa büyük kaynaklara sahip olmanın bir anlamı da olmaz. Eleman eksiğimiz büyük.” (hurriyet.com.tr, 31 Temmuz 2025)

Türkiye’yi idare edenler belki “Yeterli araç ve gerecimiz var” diyebilir. Peki aynı şekilde “Yeteri kadar eğitimli personelimiz var” diyebilir mi? Prof. Dr. Bilgili’nin de ifade ettiği üzere “Teknik donanım ve kaynak ne kadar fazla olursa olsun o kaynağı kullanmayı bilen yeterli, eğitimli ve tecrübeli elemanlar yoksa” yangınla mücadelede başarılı olunabilir mi? Nitekim başarılı olunamadı...

Peki, niçin yeteri kadar ve belki de fazlaca ‘nitelikli personel’imiz yok? Eğitim denildiğinde sadece üniversite sayısı akla gelirse netice elbette böyle olur. 

Türkiye bir an önce “dünya gerçekleri”ne dönmeli ve eğitimin en temel mesele olduğunu görmeli. Cehaleti savunan anlayışla bir yere varmak mümkün değil. Eğitimi, bilgiyi, eğitimli insanları sevelim ve sahip çıkalım ki her türlü ‘yangın’ sona ersin...

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