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13 MAYIS 2025 SALI - YIL: 56

Acaba şeytanlar ne yerler, ne içerler?

Ahmet ÖZDEMİR
13 Mayıs 2025, Salı
Bunu kendi aklımızla bilmemiz mümkün değildir. Ama Peygamber Efendimizden (asm) nakledilen bazı rivayetler bize bu konuda ışık tutmaktadır. Şöyle ki:

Şeytanlar, besmelesiz başlanan yemeğe ortak olur. “Kişi evine döndüğünde, içeri girerken ve yemek yerken besmele çekip Allah’ın adını zikretse, şeytan yardımcılarına ‘Size burada gecelemek de yok, akşam yemeği de yoktur’ der. Ama o kişi, evine girerken Allah’ı zikreder fakat yemeğini yerken zikretmezse, şeytan yardımcılarına ‘Akşam yemeğine kavuştunuz, ama burada gecelemeniz mümkün değil’ der. Adam eve girerken ve yemeğe başlarken besmele çekmezse, şeytan yardımcılarına ‘Yemeğe de yetiştiniz, yatmaya da!’ der.”

Hadis-i şeriflerde eve girerken ve yemeğe başlarken besmele çekilmesi hâlinde şeytanın o evden ve sofradan uzaklaşacağı anlatılmakta, şeytanın besmelesiz yenilen yemeği ev sahipleriyle beraber yiyeceği, bu sebeple de yemeğin bereketinin gideceği bildirilmektedir.

Başka bir rivayette ise şöyle bildirilir:

“Sol el ile yiyip içmeyin. Zira şeytan sol eliyle yer ve içer.”

Nefis ve şeytan, insanın manevî ilerleyişinde en mühim iki engeldir. Nefis içeriden, şeytan dışarıdan dünya ve ahiretimizi perişan etmek için durmadan çalışıyorlar. Nefsin mahiyetinde gurur, kibir, menfaatçilik gibi pek çok zararlı özellikler vardır. Şeytan ise, işletilmeye uygun bu madenleri iyi biliyor ve işletiyor. Nefsin zaaflarını tanıyor ve yakalıyor. Nefis insanın içinde bir mahiyet, şeytan ise insanın dışında bir hakikattir.

İnsanın nefs-i emmaresi, şeytanın bir talebesi gibidir. Şeytan kuvvetli bir verici, nefis hassas bir alıcıdır. Şeytandan gelen telkinlere kulak veren nefis, insanı fısk ve fücura, isyan ve inkâra, gaflet ve dalâlete, her türlü rezalet, günah ve malâyaniyata (boş şeylere) sevk eder. Nefis, içimizde şeytanın temsilcisi... Onun yerli iş birlikçisi... Eğer terbiye edilmezse, onun bir öğrencisi.

Nefis, ıslah olmaya kabiliyetlidir. Bir atın veya bir köpeğin iyi bir terbiye ile faydalı hale gelebilmesi gibi, nefis dahi terbiye ile uysal ve söz dinler bir hale gelebilir. Şeytan için ise bu kapı artık kapalıdır, ıslah olması düşünülemez.

Şeytan, aslında her yerde gezer, onun için her yer “aldatma alanıdır.” Ama bununla beraber bazı yerler onun daha çok gezdiği, âdeta cirit attığı yerlerdir. Kahvehaneler, meyhaneler, gece kulüpleri, yol kenarları, plajlar, çarşılar bu yerlere örnek olarak sayılabilir.

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