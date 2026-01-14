Evlenecek çiftlere 500 bin lira hibe

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), “Aile ve Nüfus 10 Yılı” kapsamında “İki İnsan Bir Hayat” sloganıyla evlenmek isteyen yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlere geri ödemesiz 500 bin lira maddî destek sağlanacak.

TDV’nin açıklamasına göre başvurular 13 Mart’ta başlayacak. Başvuru süreci 31 Mart tarihine kadar devam edecek ve başvurular vakfın resmî internet sitesi üzerinden alınacak. Başvuru takviminin tamamlanmasının ardından değerlendirmenin Mayıs ayında yapılacağı açıklandı. Programın hedef kitlesi, evlilik hazırlığında olan yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençler olarak açıklandı. Ayrıca destek için 18–35 yaş aralığı öne çıkıyor. Başvuru şartları arasında, aile gelirinin iki asgari ücreti geçmemesi kriteri de yer alıyor. Takvime göre başvuruların tamamlanmasının ardından Mayıs ayında değerlendirme yapılacak ve başvuranlar arasından kriterleri karşılayanların seçileceği bildirildi. Seçim süreci ve sonuç duyurularının vakfın kanalları üzerinden paylaşılması bekleniyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 208

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.