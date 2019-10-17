"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EKİM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

“Deizme cevap verip çürütecek kitap var mı?”

Ali FERŞADOĞLU
17 Ekim 2019, Perşembe 00:01
Bir okuyucumuz aradı, “Burada bir deist var, kafaları karıştırıyor. Deizm nedir, ona karşı yazılmış bir kitap var mı?” diye sordu.

Deizm, “ilâhçılık” diye tercüme edilen, her türlü vahyi, ilhamı ve dolayısıyla vahyin bildirdiği Allah’ı, dini inkâr ederek sadece akıl ile idrâk edilen bir Allah’ın varlığını kabul eden; teşbihi ve teslisi reddeden ekol, anlayış, batıl, yanlış, sapıtmış bir inançtır. 

Peygamberi aradan çıkaran ve sadece Allah var diyen sapıtmış bir felsefik akım deizm dahil, Darvinizm, materyalizm, Marksizm ve sair bütün seküler, sapıtmış inançları, felsefik akımları ve iddialarını çürüten en birinci kitap, Risale-i Nur’dur.

Bunu ona olan bağlılığımız veya taassubane görüşümüzden dolayı söylemiyoruz. Zira, Risale-i Nur’da “her müşkül/problem halledilir, her suale cevap verilir.” 1

Prof. Yusuf Kaplan, bu hususa şöyle temas eder birçok mülâkatında:

“Bediüzzaman bence 20. yy’ın değil 21. yy’ın düşünürü. Dünyanın modernlikle birlikte sürükleneceği yeri görebilmiş İslâm dünyasındaki tek düşünür… Bunun için nasıl bir zihnî sefer yapılacağını gösterebilmiş biri. Batıdaki deizmin, sekülerleşmenin bütün insanlığı ve İslâm dünyasını peygamberi soluktan uzaklaştıracağını görüyor. O yüzden iman hakikatleri üzerine yoğunlaşıyor.” 2 

Deistlere de en büyük, en mükemmel, en mukni, en güzel, en aklî, en ilmî, en mantıkî cevabı Risale-i Nur’un verdiğini anlamak için deizmin şu tarifine de bakarak anlaşılabilir: “İlâhçılık diye tercüme edilen, her türlü vahyi, ilhamı ve dolayısıyla vahyin bildirdiği Allah’ı, dini inkâr ederek sadece akıl ile idrâk edilen bir Allah’ın varlığını kabul eden bir felsefi akımdır.”

Şu halde, Risale-i Nur’un tevhide, meleklere, Nübüvvete, kitaplara/Kur’ân’a, vahye, mu’cizeye, ahirete, kadere dair bütün meseleleri bütün seküler felsefik akımlara olduğu gibi, aynı zamanda deizme de cevaplardır.

İkinci Şuâ, “Sırr-ı tevhid içinde sair erkân-ı imaniyeye birer kelâmla kısacık birer işarettir.” Nübüvvet bahisleri, Ondokuzuncu Mektup, Ondokuzuncu Söz, Yirmibeşinci Söz (Mu’cizat-ı Kur’ân’iye, Vahiy meseleleri) baştan ayağa Deizme de cevaplardır. Ateizme de, sekülarizme de, laikizme de, materyalizme de…

Yirmibeşinci Söz’de ispat edilir ki, Kur’ân beşer kelâmı değil; Vahiydir. Herbir kelimesi, âyeti, sûresi mu’cizedir. Öyle ise, Kur’ân’ın ispat edilirse diğer iman esasları ve İslâm şartları da ispat edilir. Meselâ, Tabiat Risalesi Darwinizme cevaptır, ama, Üstad isim vermeden yapıyor, yara açmadan tedavi ediyor. Şu halde deizme ve deistlere karşı da Risale-i Nur’a yoğunlaşalım, müzakere, mütalâa edelim, Risale-i Nur’u tavsiye edelim…

Dipnotlar: 

1- Tarihçe-i Hayat, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 45. 2- Yeni Asya, 24.03.2008.

Okunma Sayısı: 143
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Göçmenler pazarlık konusu olmamalı

    Genç işsizlik yüzde 30’a dayandı

    YPG/PKK sivilleri hedef almaya devam ediyor

    Uysal'dan TBMM'de Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirme

    MSB: Barış Pınarı Harekatı’nda 653 terörist etkisiz hale getirildi

    "İncirlik'in statüsünde değişiklik öngörülmüyor"

    'PKK, terör ve terör tehdidi bakımından DEAŞ'tan daha kötü'

    'Türkiye’nin meşru çıkarlarını tanıyoruz'

    Şehitlerimizi ebediyete uğurladık

    İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden ''Uber'' kararı

    'Bu dediğimiz yapıldığında harekatımız kendiliğinden sona ermiş olur'

    YDS başvuruları bugün sona eriyor

    Milli Savunma Bakanlığı: 637 terörist etkisiz hale getirildi

    Türkiye'den Avrupa ülkelerine PKK eylemleri uyarısı

    Şam’la görüşün ki Suriye bölünmesin

    Depreme karşı seferberlik

    Pompeo ve Pence Türkiye'ye geliyor

    ABD Dışişleri Bakanlığından 'Barış Pınarı' açıklaması

    UEFA'dan asker selamına soruşturma

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ba’de harabi’s-Suriye
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Göçmenler pazarlık konusu olmamalı
    Ali FERŞADOĞLU

    “Deizme cevap verip çürütecek kitap var mı?”
    Süleyman KÖSMENE

    Cafer-i Sadık’ı (ra) tanıyalım
    Mustafa ORAL

    Denizli’de bir Nur sevdalısı: Osman Bozkurt
    Cevher İLHAN

    Operasyon üzerinden “oyun içinde oyun”
    M. Latif SALİHOĞLU

    İstanbul, Ankara, Moskova hattı
    Risale-i Nur'dan

    Aciz mevcudat, Ezelî Kudret’i gösteriyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.