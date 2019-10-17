“Deizme cevap verip çürütecek kitap var mı?”

Bir okuyucumuz aradı, “Burada bir deist var, kafaları karıştırıyor. Deizm nedir, ona karşı yazılmış bir kitap var mı?” diye sordu.

Deizm, “ilâhçılık” diye tercüme edilen, her türlü vahyi, ilhamı ve dolayısıyla vahyin bildirdiği Allah’ı, dini inkâr ederek sadece akıl ile idrâk edilen bir Allah’ın varlığını kabul eden; teşbihi ve teslisi reddeden ekol, anlayış, batıl, yanlış, sapıtmış bir inançtır.

Peygamberi aradan çıkaran ve sadece Allah var diyen sapıtmış bir felsefik akım deizm dahil, Darvinizm, materyalizm, Marksizm ve sair bütün seküler, sapıtmış inançları, felsefik akımları ve iddialarını çürüten en birinci kitap, Risale-i Nur’dur.

Bunu ona olan bağlılığımız veya taassubane görüşümüzden dolayı söylemiyoruz. Zira, Risale-i Nur’da “her müşkül/problem halledilir, her suale cevap verilir.” 1

Prof. Yusuf Kaplan, bu hususa şöyle temas eder birçok mülâkatında:

“Bediüzzaman bence 20. yy’ın değil 21. yy’ın düşünürü. Dünyanın modernlikle birlikte sürükleneceği yeri görebilmiş İslâm dünyasındaki tek düşünür… Bunun için nasıl bir zihnî sefer yapılacağını gösterebilmiş biri. Batıdaki deizmin, sekülerleşmenin bütün insanlığı ve İslâm dünyasını peygamberi soluktan uzaklaştıracağını görüyor. O yüzden iman hakikatleri üzerine yoğunlaşıyor.” 2

Deistlere de en büyük, en mükemmel, en mukni, en güzel, en aklî, en ilmî, en mantıkî cevabı Risale-i Nur’un verdiğini anlamak için deizmin şu tarifine de bakarak anlaşılabilir: “İlâhçılık diye tercüme edilen, her türlü vahyi, ilhamı ve dolayısıyla vahyin bildirdiği Allah’ı, dini inkâr ederek sadece akıl ile idrâk edilen bir Allah’ın varlığını kabul eden bir felsefi akımdır.”

Şu halde, Risale-i Nur’un tevhide, meleklere, Nübüvvete, kitaplara/Kur’ân’a, vahye, mu’cizeye, ahirete, kadere dair bütün meseleleri bütün seküler felsefik akımlara olduğu gibi, aynı zamanda deizme de cevaplardır.

İkinci Şuâ, “Sırr-ı tevhid içinde sair erkân-ı imaniyeye birer kelâmla kısacık birer işarettir.” Nübüvvet bahisleri, Ondokuzuncu Mektup, Ondokuzuncu Söz, Yirmibeşinci Söz (Mu’cizat-ı Kur’ân’iye, Vahiy meseleleri) baştan ayağa Deizme de cevaplardır. Ateizme de, sekülarizme de, laikizme de, materyalizme de…

Yirmibeşinci Söz’de ispat edilir ki, Kur’ân beşer kelâmı değil; Vahiydir. Herbir kelimesi, âyeti, sûresi mu’cizedir. Öyle ise, Kur’ân’ın ispat edilirse diğer iman esasları ve İslâm şartları da ispat edilir. Meselâ, Tabiat Risalesi Darwinizme cevaptır, ama, Üstad isim vermeden yapıyor, yara açmadan tedavi ediyor. Şu halde deizme ve deistlere karşı da Risale-i Nur’a yoğunlaşalım, müzakere, mütalâa edelim, Risale-i Nur’u tavsiye edelim…

Dipnotlar:

1- Tarihçe-i Hayat, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 45. 2- Yeni Asya, 24.03.2008.