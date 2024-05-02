Unutulmaz o günlerden iz bırakan bir kare! Karilerime saygılarımla…

Cehâleti terk ettik Kararmıştı, gökyüzü ki; kapkaranın, karası Zora girmiş, dara düşmüş bir hayatın vartası Yapı cesim, makam büyük; endam ise, küçüldü Mukadderât böyle imiş, kametimiz ölçüldü Gördüğümde hep orayı, “o gün” oldu, o günüm Oldu olan, döndü devran; artık, âsân bugünüm Yıllar sonra kalktı bulut, güneş doğdu, oradan Bu fakiri, Nur’lar ile hemdem etti, Yaradan Yüz yüzeydi, yüzlerimiz; tarih dolu o yerde Demek varmış, oralara, nâzır olmak kaderde O heybetin karşısında Risaleler, yer aldı Dostlarına düğün, bayram; düşmanıysa, daraldı Vakti gelmiş; davul zürna, bir ilânât başladı * Hayırhâhlar, dua etti; münafıklar taşladı Kimler geldi kimler, kimler; ne garaip kimseler Gelenlerin pek çoğuna hâdî oldu, eserler Çekemedi, bir muharrir; gammazladı, Evren’e Bilmedi ki Nur-u Kur’an, erdi, bahar devrine Karıncanın, İbrahim’e, suyla koştuğu gibi O hengâmda, düştük yola, tulumbacı er gibi Kibrit çaldık gemilere, geçtik, geldik dükkâna Rızkı Veren, rast getirdi; uğratmadı, hüsrana Tavzif imiş bütün bunlar meğer Hakkın yolunda Selâmete erer, sâbir; zor da olsa, sonunda “Cennetâsâ bir bahar”ı, her lâhzada yaşadık Nur’lar ile dünya kurduk; cehâleti, boşadık Zâhirimiz, bâtınımız gayr olmadı, bu işten Binler şükür, Mevlâ’mıza; hıfz eyledi, iniş’ten. Ali Rıza Aydın 18 Aralık 2023 * “Vakti gelmiş; davul zurna bir ilânât başladı” mısrasıyla ifade edilen hadise, 1986 yılında, Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Adliye Binası olan Ankara - Anafartalar Adliyesi’nin kapı kapıya tam karşısında açtığımız muhteşem kitap sergisi. Kaderin tecellisine bakın ki, önce sergi açtığımız ve ardından da, Yeni Asya Yayınları Ankara Dağıtım Merkezi olarak hizmet veren bu mekân, Ankara Anafartalar Adliyesine “0”; Bediüzzaman Hazretlerinin bir süre misafir edildiği Beyrut Palas Oteli’ne ise, “200” metre mesafede bulunmaktadır.

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