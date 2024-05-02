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2 MAYIS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Düne dair

Ali Rıza AYDIN
02 Mayıs 2024, Perşembe
Unutulmaz o günlerden iz bırakan bir kare! Karilerime saygılarımla…

Cehâleti terk ettik

Kararmıştı, gökyüzü ki; kapkaranın, karası 

Zora girmiş, dara düşmüş bir hayatın vartası 

 

Yapı cesim, makam büyük; endam ise, küçüldü 

Mukadderât böyle imiş, kametimiz ölçüldü 

 

Gördüğümde hep orayı, “o gün” oldu, o günüm 

Oldu olan, döndü devran; artık, âsân bugünüm 

 

Yıllar sonra kalktı bulut, güneş doğdu, oradan 

Bu fakiri, Nur’lar ile hemdem etti, Yaradan 

 

Yüz yüzeydi, yüzlerimiz; tarih dolu o yerde 

Demek varmış, oralara, nâzır olmak kaderde 

 

O heybetin karşısında Risaleler, yer aldı 

Dostlarına düğün, bayram; düşmanıysa, daraldı 

 

Vakti gelmiş; davul zürna, bir ilânât başladı * 

Hayırhâhlar, dua etti; münafıklar taşladı 

 

Kimler geldi kimler, kimler; ne garaip kimseler  

Gelenlerin pek çoğuna hâdî oldu, eserler 

 

Çekemedi, bir muharrir; gammazladı, Evren’e  

Bilmedi ki Nur-u Kur’an, erdi, bahar devrine 

 

Karıncanın, İbrahim’e, suyla koştuğu gibi 

O hengâmda, düştük yola, tulumbacı er gibi 

 

Kibrit çaldık gemilere, geçtik, geldik dükkâna 

Rızkı Veren, rast getirdi; uğratmadı, hüsrana 

 

Tavzif imiş bütün bunlar meğer Hakkın yolunda 

Selâmete erer, sâbir; zor da olsa, sonunda 

 

“Cennetâsâ bir bahar”ı, her lâhzada yaşadık 

Nur’lar ile dünya kurduk; cehâleti, boşadık 

 

Zâhirimiz, bâtınımız gayr olmadı, bu işten 

Binler şükür, Mevlâ’mıza; hıfz eyledi, iniş’ten. 

Ali Rıza Aydın 

18 Aralık 2023 

* “Vakti gelmiş; davul zurna bir ilânât başladı” mısrasıyla ifade edilen hadise, 1986 yılında, Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Adliye Binası olan Ankara - Anafartalar Adliyesi’nin kapı kapıya tam karşısında açtığımız muhteşem kitap sergisi. 

Kaderin tecellisine bakın ki, önce sergi açtığımız ve ardından da, Yeni Asya Yayınları Ankara Dağıtım Merkezi olarak hizmet veren bu mekân, Ankara Anafartalar Adliyesine “0”; Bediüzzaman Hazretlerinin bir süre misafir edildiği Beyrut Palas Oteli’ne ise, “200” metre mesafede bulunmaktadır.  

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