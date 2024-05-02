Cehâleti terk ettik
Kararmıştı, gökyüzü ki; kapkaranın, karası
Zora girmiş, dara düşmüş bir hayatın vartası
Yapı cesim, makam büyük; endam ise, küçüldü
Mukadderât böyle imiş, kametimiz ölçüldü
Gördüğümde hep orayı, “o gün” oldu, o günüm
Oldu olan, döndü devran; artık, âsân bugünüm
Yıllar sonra kalktı bulut, güneş doğdu, oradan
Bu fakiri, Nur’lar ile hemdem etti, Yaradan
Yüz yüzeydi, yüzlerimiz; tarih dolu o yerde
Demek varmış, oralara, nâzır olmak kaderde
O heybetin karşısında Risaleler, yer aldı
Dostlarına düğün, bayram; düşmanıysa, daraldı
Vakti gelmiş; davul zürna, bir ilânât başladı *
Hayırhâhlar, dua etti; münafıklar taşladı
Kimler geldi kimler, kimler; ne garaip kimseler
Gelenlerin pek çoğuna hâdî oldu, eserler
Çekemedi, bir muharrir; gammazladı, Evren’e
Bilmedi ki Nur-u Kur’an, erdi, bahar devrine
Karıncanın, İbrahim’e, suyla koştuğu gibi
O hengâmda, düştük yola, tulumbacı er gibi
Kibrit çaldık gemilere, geçtik, geldik dükkâna
Rızkı Veren, rast getirdi; uğratmadı, hüsrana
Tavzif imiş bütün bunlar meğer Hakkın yolunda
Selâmete erer, sâbir; zor da olsa, sonunda
“Cennetâsâ bir bahar”ı, her lâhzada yaşadık
Nur’lar ile dünya kurduk; cehâleti, boşadık
Zâhirimiz, bâtınımız gayr olmadı, bu işten
Binler şükür, Mevlâ’mıza; hıfz eyledi, iniş’ten.
Ali Rıza Aydın
18 Aralık 2023
* “Vakti gelmiş; davul zurna bir ilânât başladı” mısrasıyla ifade edilen hadise, 1986 yılında, Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Adliye Binası olan Ankara - Anafartalar Adliyesi’nin kapı kapıya tam karşısında açtığımız muhteşem kitap sergisi.
Kaderin tecellisine bakın ki, önce sergi açtığımız ve ardından da, Yeni Asya Yayınları Ankara Dağıtım Merkezi olarak hizmet veren bu mekân, Ankara Anafartalar Adliyesine “0”; Bediüzzaman Hazretlerinin bir süre misafir edildiği Beyrut Palas Oteli’ne ise, “200” metre mesafede bulunmaktadır.