Simite girdi maliyetleri ile işe başlanmalı

Ekmek fiyat tarifelerinde olduğu gibi, simit fiyat tarifelerinde de Ticaret Bakanlığı’nın görüşünün alınması zorunlu hale getirildi. Hazırlanan tarifeye Bakanlık olumsuz görüş vermesi halinde, yeni tarife talebi gerekçeleriyle birlikte Bakanlığın tekrar görüşü alındıktan sonra yürürlüğe girecek.

Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyon Üyesi ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kararın simit fiyatları açısından önemli olduğunu ancak bu tür kararların üretim girdi maliyetleri esas alınıp düzenlenmesi için önce girdi fiyatlarından işe başlanması gerektiğini söyledi.

Gürer, “Önce sistemin tümden değişip soygun ekonomisi yerine karma ekonomiye dönülmelidir. Fırıncılar simit fiyatlar artışına gerekçe olarak un, kira, maya, susam, tuz, işçilik, nakliye artışlarının fiyatlar artmasına neden olduğu belirtiyor. Vatandaş ise simit dahi alamaz duruma düşürüldü. Gelir gider dengesi bozulunca simit dahi alamaz oldu” dedi.

İstanbul - Seyhan Şentürk