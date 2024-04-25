"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Kur’an’ı anlamıyoruz, nasıl yenileneceğiz?

Ali FERŞADOĞLU
25 Nisan 2024, Perşembe
“Ana dili Arapça” olanlar bile Kur’an tam anlamıyor! Biz nasıl anlayıp yenileneceğiz? Elbette Kur’an’ı nasıl anlayacağımızı da Kur’an’a sormalıyız:

Mealen, “Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.”1 diye ferman edilir. İlim sahipleri de sıradan değil, “Verrasihune fil ilmi/derin ilim sahipleridir.”2 ayetleri ve “Muhakkak ki Allah, bu ümmete her yüz sene başında dinini yenileyen bir müceddid gönderir.”3

Bunlar da müçtehid ve müceddidlerdir. Ki, “Her asırda dine ve imana tam hizmet eden müceddidler geldikleri gibi, bu acip ve komitecilik ve şahs-ı mânevî-i dalâletin tecavüzü zamanında bir şahs-ı mânevî müceddid olmak lâzım gelir.”4

Her Müslüman tahkiki imanı kazanmak ve İslamiyeti öğrenerek yaşamak zorunda. Zira, “İmansız İslâmiyet sebeb-i necat (kurtuluş sebebi) olmadığı gibi, İslâmiyetsiz iman da medar-ı necat olamaz.”5

İmân esasları, İslâm şartları, ibadet, ahlâk, ukubatın yüzlerce alt başlıkları, kulaktan duyma ve toplama bilgilerle değil; tahkik, tetkik ve incelenerek öğrenilmelidir ki, böyle bir iman dayanabilsin! Hedefine ulaşmak için eski zamanın kağnı, deve, at arabası gibi vasıtalara binmediği gibi, eski zamanın bilgi ve ilmi doneleriyle yetinemez.

Hiç ümitsizliğe kapılmamıza gerek yok. Risale-i Nur, “İmân hakikatlerinin izâhı olduğu için, hem ilim, hem Mârifetullah, hem huzur, hem ibâdettir. Eski medreselerde beş on seneye mukabil, inşaallah Nur medreseleri beş on haftada aynı neticeyi temin”6 Ona ulaşmak hem kolay, hem rahat, tahsili ise masrafsız ve zahmetsizdir. Bediüzzaman Risale-i Nur Külliyatı ile takke-zaviye, medrese (üniversiteyi) evimiz, işyerimiz, kır, dağ başları ve dünyanın her tarafına yaygın eğitim olarak gerçekleştirmiştir. Bir risaleyi cebine yerleştiren nerede olursa olsun henüz üniversitelerde bile okutulmayan yüksek ilimleri tahsil edebilir!

Zira, “Tarih-i beşer, Risâle-i Nur gibi bir eser göstermiyor… Risâle-i Nur’un hocası Risâle-i Nur’dur. Risâle-i Nur, başkalarından ders almaya ihtiyaç bırakmıyor. Herkes istidâdı nisbetinde kendi kendine istifâde eder.”7 Müzakere, münazara ve müdavele ile istifadesi kat be kat olur!

Bakan görür, okuyan anlar!

Dipnotlar:

1-Nahl Suresi, 43.; 2-Al-i İmran Suresi, 7.; 3-Ebû Dâvûd, Melâhim, 1.; 4-Emirdağ Lâhikası, s. 377.; 5-Mektûbât, Enst./intr., s. 38.; 6-Emirdağ Lahikası, s. 445.; 6-Sözler, s. 723.

Okunma Sayısı: 196
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB Sayıştay’ından da hukuk uyarısı

    Çimentoya 10 günde %43 zam

    Filistin kurtulmadan biz de bağımsız olamayız

    Ekonomi hukuka dönüşle düzelir

    AB: Gazze, Almanya'dan daha fazla tahrip edildi

    Sıcaklar yurt genelinde artmaya devam edecek

    Toplu mezar konusunda İsrail’e güveniyormuş

    ABD Senatosu TikTok’un yasaklanmasını kabul etti

    Jamaika Filistin’i resmen devlet olarak tanıdı

    Kişi başı milli gelir 500 dolar düştü

    Ucuz telefon vaadi de sözde kaldı

    Emekli maaşında Avrupa’da sondan ikinciyiz

    Gazze'de yaşananlar "kesinlikle soykırım"

    Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde orman yangını çıktı

    Zeki Yiğit yeniden Danıştay Başkanı oldu

    Şili: İsrail, Gazze'de "barbarlık" yapıyor

    Meteoroloji'den "toz taşınımı" uyarısı

    Her yerde sigara yasağı - Birçok ülkede katı yasaklar getirildi

    Gazze'deki toplu mezarlar soruşturulmalı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “AKP devlet partisi oldu”
    Genel

    AB Sayıştay’ından da hukuk uyarısı
    Osman ZENGİN

    Ereğli, Karaman, Ermenek hattından Zübeyir Gündüzalp Mevlidine…
    Mikail YAPRAK

    Aldanmamak ve şaşmamak için..
    Süleyman KÖSMENE

    Fetih Suresinde gaybî müjdeler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Sümeyra Önder Yıldız

    Yalnızlığın en kötüsü
    M. Latif SALİHOĞLU

    İsnat ve iddialara izahlı cevaplar-4
    Ali FERŞADOĞLU

    Kur’an’ı anlamıyoruz, nasıl yenileneceğiz?
    Faruk ÇAKIR

    AB üyeliği için ısrar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.