Dindarlara kurulan tuzaklar!

28 Mayıs Seçimi vesilesiyle, Hucumat-ı Sitte’den tespitlere devam ediyoruz.

“İkinci tuzak: İnsanda en mühim ve esaslı bir his, hiss-i havftır. Dessas zâlimler, bu korku damarından çok istifâde etmektedirler. Onunla korkakları gemlendiriyorlar...”

Üçüncü tuzak: Tamâ (aşırı açgözlülük, hırs) yüzünden çokları avlıyorlar... Ehl-i dünya, hususan ehl-i dalalet, parasını ucuz vermez, pek pahalı satar. Bir senelik hayat-ı dünyeviyeye bir derece yardım edecek bir mala mukabil, hadsiz bir hayat-ı ebediyeyi tahrip etmeye bazen vesile olur. O pis hırsla, gazab-ı İlâhîyi kendine celb eder ve ehl-i dalÂletin rızasını celbe çalışır.”

Dördüncü tuzak: Şeytanın telkini ile ve ehl-i dalâletin ilkaatıyla, bana karşı propaganda ile hücum eden ve mühim mevkileri işgal eden bazı mülhidler, kardeşlerimi aldatmak ve asabiyet-i milliyeleri tahrik etmek için diyorlar ki: ‘Siz Türksünüz. Maşâallah, Türklerde her nevi ulemâ ve ehl-i kemal vardır; Said bir Kürd’dür, milliyetinizden olmayan birisiyle teşrik-i mesâi etmek, hâmiyet-i milliyeye muhâliftir. (Asabiyet-i milliye, haksız da olsa, yakınları, partidaşları, milleti koruma damarıdır.)

Beşinci tuzak: Ehl-i dalâletin tarafgirleri, enâniyetten istifâde edip, kardeşlerimi benden çekmek istiyorlar.

Altıncı tuzak: “Şeytan-ı ins ve cinnî her cihette hücum ederler… İşimize sekte ve hizmetimize fütur vermek için, onların tembelliklerinden ve tenperverliklerinden ve vazifedarlıklarından istifade ederler. Onlar, öyle desiselerle, onları hizmet-i Kur’ân’iyeden alıkoyuyorlar ki, haberleri olmadan bir kısmına fazla iş buluyorlar, tâ ki hizmet-i Kur’âniyeye vakit bulmasın.”1

“Kur’ân-ı Hakîmin tilmizleri ve hâdimleri” Nur talebeleri ne iş yapar? Namazında, niyazında, Risale okumalarında, hizmetlerinde olanları böyle aldanırsa, aldatılırsa, ya cazibedar siyasetin labirentlerine çekilen “bilhassa ulema ve halkı” şu desiselerle, tuzaklarla nasıl aldatabileceklerini, aldattıklarını düşününüz! Evvelâ “bu desiselerin hangisine, ne zaman, ne kadar, ne derece kapıldım?” diye kendimizi test etmeli; sonra başkalarını bu cihazlardan geçirmeli!..

Dipnotlar:

1-Mektubat, s. 403-414