"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Dindarlara kurulan tuzaklar!

Ali FERŞADOĞLU
03 Haziran 2023, Cumartesi
28 Mayıs Seçimi vesilesiyle, Hucumat-ı Sitte’den tespitlere devam ediyoruz.

“İkinci tuzak: İnsanda en mühim ve esaslı bir his, hiss-i havftır. Dessas zâlimler, bu korku damarından çok istifâde etmektedirler. Onunla korkakları gemlendiriyorlar...” 

Üçüncü tuzak: Tamâ (aşırı açgözlülük, hırs) yüzünden çokları avlıyorlar... Ehl-i dünya, hususan ehl-i dalalet, parasını ucuz vermez, pek pahalı satar. Bir senelik hayat-ı dünyeviyeye bir derece yardım edecek bir mala mukabil, hadsiz bir hayat-ı ebediyeyi tahrip etmeye bazen vesile olur. O pis hırsla, gazab-ı İlâhîyi kendine celb eder ve ehl-i dalÂletin rızasını celbe çalışır.”

Dördüncü tuzak: Şeytanın telkini ile ve ehl-i dalâletin ilkaatıyla, bana karşı propaganda ile hücum eden ve mühim mevkileri işgal eden bazı mülhidler, kardeşlerimi aldatmak ve asabiyet-i milliyeleri tahrik etmek için diyorlar ki: ‘Siz Türksünüz. Maşâallah, Türklerde her nevi ulemâ ve ehl-i kemal vardır; Said bir Kürd’dür, milliyetinizden olmayan birisiyle teşrik-i mesâi etmek, hâmiyet-i milliyeye muhâliftir. (Asabiyet-i milliye, haksız da olsa, yakınları, partidaşları, milleti koruma damarıdır.) 

Beşinci tuzak: Ehl-i dalâletin tarafgirleri, enâniyetten istifâde edip, kardeşlerimi benden çekmek istiyorlar.

Altıncı tuzak: “Şeytan-ı ins ve cinnî her cihette hücum ederler… İşimize sekte ve hizmetimize fütur vermek için, onların tembelliklerinden ve tenperverliklerinden ve vazifedarlıklarından istifade ederler. Onlar, öyle desiselerle, onları hizmet-i Kur’ân’iyeden alıkoyuyorlar ki, haberleri olmadan bir kısmına fazla iş buluyorlar, tâ ki hizmet-i Kur’âniyeye vakit bulmasın.”1 

“Kur’ân-ı Hakîmin tilmizleri ve hâdimleri” Nur talebeleri ne iş yapar? Namazında, niyazında, Risale okumalarında, hizmetlerinde olanları böyle aldanırsa, aldatılırsa, ya cazibedar siyasetin labirentlerine çekilen “bilhassa ulema ve halkı” şu desiselerle, tuzaklarla nasıl aldatabileceklerini, aldattıklarını düşününüz! Evvelâ “bu desiselerin hangisine, ne zaman, ne kadar, ne derece kapıldım?” diye kendimizi test etmeli; sonra başkalarını bu cihazlardan geçirmeli!..  

Dipnotlar: 

1-Mektubat, s. 403-414

Okunma Sayısı: 487
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gençlerin gözüyle Türkiye

    Hava yolu yolcu trafiği arttı

    Elektrikli uçak, yakında

    Değişken havalar hastalık riskini artırıyor

    AP: Hızlı moda bitirilsin

    Kızılay’dan kurban bedeline yüzde 141 zam

    'Savaş devam ederken NATO üyesi olmayacağımızı anlıyoruz'

    'Sudan'da 1,6 milyon kişi yerinden edildi'

    Hindistan'da tren kazasında 50 kişi öldü, 300'den fazla yaralı var!

    Ekonomide makule dönüş zorunluluk

    Dürüst gazeteciler baskılara boyun eğmeyecek

    İşletmeler finansmana ulaşmakta zorluk çekiyor

    Dış ticaret açığı büyüyor

    Meclis açıldı, dertler çözüm bekliyor

    Türkiye'yi ziyaret edecek

    'Kenelere karşı dikkatli olun'

    Çorum'da 250 ev ve iş yerini su bastı

    Meteoroloji'den 3 bölgedeki 22 ile gök gürültülü sağanak uyarısı

    Biden’dan yapay zeka ikazı

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    En şâibeli seçim...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçimin ahlâkî meşruiyeti
    Ali FERŞADOĞLU

    Dindarlara kurulan tuzaklar!
    Mehmet ÇETİN

    Risale-i Nur’un Ali Osmanları-6: 3. Ali Osman Karahan (Topal Hafız)
    Risale-i Nur'dan

    Hürriyeti söndürmek isteyenler söndüler
    Yasemin YAŞAR

    Zayıf karakterler, aciz adamlar
    Ahmet BATTAL

    AB aday üyeliğinden “kapılar duvar”a
    Genel

    Gençlerin gözüyle Türkiye
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Sınıfta kalan medya...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.