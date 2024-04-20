"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 NİSAN 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

“Kâfir de olsa masumun bedduasından sakınınız!”

Ali FERŞADOĞLU
20 Nisan 2024, Cumartesi
Bu bir fizik kanunudur:

Her olumlu-olumsuz düşünce, her duygu (sevgi, düşmanlık…), her hasletin (ihlas, şefkat…), her söz, her fiil ve hareketin yaydığı dalgalar gider hedefini bulur! İyilik ve ceza zaten o söz, fiil ve davranışın içinde olduğunu şöyle ispat eder Bediüzzaman:

“Ceza, mâsiyetin lâzım-ı zâtîsidir”1 Mesela, sigara, alkol, uyuşturucu, kumar gibi olumsuz, kötü fiillerin cezaları sağlıksızlık ve birçok hastalığın kaynakları olduklarından peşin olması gibi.

Bu, “Bizim sünnetimizde (Sünnetullah’ta) asla değişiklik bulamazsın.”2 mealdeki ayette göre şaşmaz, değişmez İlahi bir kanundur. Burada geçen sünnet, sünnetullah; kâinata, tabiata ve tabiatımıza konan ve tabii olarak boyun eğmek zorunda olduğumuz değişmez bir tabiat kanunudur. Muhabbet, şefkat, iyilik, adalet gündüz; düşmanlık, kötülük, zulüm zifiri karanlıklı bir gecedir. Zulüm; eziyet etmek, işkence ve baskı yapmak, hak yemek hakka tecavüz etmek, söz ve fiilde aşırı gitmek, adaletli olmamak, iftira, su-i zan, bir şeyi eksik veya fazla yaparak işin hakkını vermemek, vs., vs., gibi menfi haslet ve hareketlerdir…

Bu İlahi kanun ve prensibe göre hiç kimse “Ben iyi veya kötü bir söz söyledim!” karşılığını bulmadım!” dememeli. Veya, “Ben çaldım, çırptım, yanımda kar kaldı!” demesin. Ve keza, hiç kimse, “Falan, filan masumlara haksızlık ettim ama, cezasını görmedim!” diye avunmasın! Herşeyin bir ‘’vakti merhûnu’’ vardır. Çarpıp-çırpmak, rüşvet yemek, emanete ihanet, haksızlık, hırsızlık, yolsuzluk, zulüm günah-ı azimlerdendir, “men dakka dukka!” sırrınca fail ceza görür. Kur’an’da ferman edilir:

“Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız.”3 Öyle ise, masum ve mazlumun ahını almaktan da sakınmalı. Çünkü onlarla Rabbi arasında hiçbir perde yoktur. Peygamberimiz (asm), “Kâfir bile olsa masumun, mazlumun bedduasından sakınınız. Çünkü onun duası için Allah Tealâ’nın katında perde yoktur.”4 buyurur. Ve “Allah’ın değişmez sünneti, kanunununa” göre, “Ah”ı alınan masum ve mazlumun aheste aheste çıkarılır! “Acaba kim vardır ki, küçücük bir tecrübe geçirmemiş ve dememiş ki, ‘Filân adam fenalık etti, belâsını buldu?’”5

Dipnotlar: 

1-Sünuhat, Enst/intr., s. 21.; 

2-İsra Suresi, 77., vd.; 

3-Bakara Suresi, 279.; 

4-El-Müsned, 3/153.; 

5-Sünuhat, s. 21.

Okunma Sayısı: 301
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye’nin üyeliği iki tarafın da menfaatine

    Et ve Süt Kurumu ete dev zam yaptı

    Faizler coştu

    AYM’den öğrencileri koruyan karar

    Mülakatı kaldırmaya niyetleri yok

    Ekonomik kriz her alana yayıldı

    ‘Mülteci’ şartlı kredi

    İsrail’in füze saldırısı bilmecesi

    Bu kanlı misilleme döngüsü bitmeli

    Meteoroloji yurdun iç ve batı kesimlerini uyardı

    Kırklareli'nde otobüs devrildi: 11 yaralı

    BMGK'da Filistin'in BM'ye tam üyeliği istenilen karar tasarısını veto etti

    Gazze'de soykırım, Batı'nın onay ve desteğiyle yapılıyor

    İran'daki patlamalar bugün görüşülecek

    Gazzeli gençler görülmemiş travma yaşıyor

    Fransa’da Filistin konulu konferansa iptal

    Yanlış ekonomi politikası izliyoruz

    Trol akıl demokratik değerlere tehdittir

    Milletten neyi gizliyorsunuz?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Eğer...
    Cevher İLHAN

    Seçim çarpıtmaları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kâfir de olsa masumun bedduasından sakınınız!”
    Misbah ERATİLLA

    Sizin çocuğunuz ne olsun?
    Mehmet ÇETİN

    Şükürler olsun ki öleceğiz!
    Faruk ÇAKIR

    Eğitim ve öğrenciler unutuldu mu?
    Genel

    Türkiye’nin üyeliği iki tarafın da menfaatine
    Muhammet ÖRTLEK

    İran’da Muhafazakârlar-Reformcular tartışması ve IRNA’nın 5 muhtemel senaryosu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.