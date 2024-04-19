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19 NİSAN 2024 CUMA - YIL: 55

Yolcunun gözü yolda, duası dilde!

Ali FERŞADOĞLU
19 Nisan 2024, Cuma
Herkes kısa veya uzun metrajlı yolculuklar yaşar ve hazırlıklar yapar! Zira, “İnsan bir yolcudur. Sabavetten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder.”1

Hayatı ve yolculukları daima Allah’a sığınarak ve O’ndan yardım dileyerek yaşamalı. İnsan meziyetlerinin başında yer alan dua ile aynı zamanda kendisini formatlar, biçim verir, düzenler, İlahi hakikatler müsait bir formasyon, yani, bilgi, beceri, yetenek kazanır.

Peygamberimiz (asm), sefer çıkarken şu duâyı okurdu: “Bismillah! Allah’ım! Sen seferde arkadaşım, ailemde vekilîmsin. Allah’ım, yeryüzünü bize hizmet ettir, yolculuğumuzu kolaylaştır. Allah’ım, yolun zorluklarından, üzüntülü bir şekilde eve dönmekten, malımızda ve ailemizde meydana gelebilecek kötülüklerden Sana sığınıyorum.”2 Hz. Ali (ra) yola çıkarken “Bismillah” der ve şu ayeti okurdu: “Huve-lleżî ce’ale lekumu-l-arda żelûlen femşû fî menâkibihâ ve kulû min rizkih(i)(s) ve-ileyhi-nnuşûr(u) /Üzerinde gezin. Allah’ın verdiği rızıktan yiyin diye yeryüzünü sizin emrinize veren Odur.”3 âyeti hatırıma geldi ki, zemin musahhar bir sefine, bir merkûp olduğunu işaret ediyor. O işaretten, kendimi feza-yı kâinatta süratle seyahat eden pek büyük bir geminin yüksek bir mevkiinde gördüm. At ve gemi gibi bir merkûba binildiği zaman kıraati sünnet olan ‘Her türlü kusurdan münezzehtir o Allah ki, bunu bizim hizmetimize verdi. Yoksa bizim buna gücümüz yetmezdi.’4 âyetini okudum… Hem gördüm ki, küre-i arz, şu hareketle, sinema levhalarını gösteren bir makine vaziyetini aldı, bütün semâvâtı harekete getirdi, bütün yıldızları muhteşem bir ordu gibi sevke başladı. Öyle şirin ve yüksek manzaraları gösterdi ki, ehl-i fikri mest ve hayran eder. Fesübhânallah dedim, ne kadar az bir masrafla ne kadar çok ve büyük ve garip ve acip, âli ve gali işler görülüyor!”5

“Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve (gönül) zenginliği isterim.”6 “Allahım! (Bu yolculuğumuzda) Senden hidâyet, takvâ, iffet ve Seni hoşnud edecek işler yapmaya muvaffak kılmanı ve gönül zenginliği isterim.”7 Hidâyet, takvâ, iffet ve gönül zenginliği en yüksek değere sahip meziyetlerdir. “Allah’ım bize hayırlı ömür, hayırlı hadimlik ve yolculuk nasip etsin!

Dipnotlar: 

1-Mesnevi-i Nûriye, Enst./intr., s. 189.; 

2-Muvatta, İsti’zân 34, (2, 977.; 

3-Mülk Sûresi, 67:15.; 

4-Zuhruf Sûresi, 13.; 

5-Mektûbât, Enst./intr., s. 22.; 

6-Müslim, Zikir 72, Tirmizî, Daavat 72.; 

7-Müslim, Zikir 72, Tirmizî, Daavât 72.

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