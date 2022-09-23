Dünyadışı seyahat için ne lâzım?

Gerek yurtiçi, gerekse yurtdışına seyahat için önce çok yönlü ve titiz hazırlıklar yaparız:

Evvela nakit birikimi ile bütçe ayırırız. Gideceğimiz ülkelerin coğrafi ve mevsim şartlarını araştırırız. Bütçemize uygun seyahat vasıtası ve biletleri ayarlarız. Ziyaret edeceğimiz ülke(ler)in tarihi, milli, coğrafi beldelerini tesbit eder, ana hatlarıyla bir ziyaret planı çıkarırız. Hele ilk defa yurtdışına çıkacaksak heyecanlanır, kimi zaman panikleriz… Halbuki seyahatimiz kısa, dönüşümüz garanti gibi!

Bunların yanında resmi olarak olmazsa olmazlar şunlar: Pasaport çıkartmak, vize almak, cep telefonu hattını açtırmak, valiz ağırlık hakkını öğrenmek, döviz işlemlerini bulunduğunuz ülkeden halletmek, Online Check-In yapmak (biletiniz başkalarına da satılabilir), havalimanında yapılacaklar prosedürü öğrenmek ve listelemek…

Bunlara dikkat yetmiyor, “Helal et kesimi ve yemekleri bulmak, ücretsiz şehir turlarını, market ve alış-veriş merkezlerinin kapanış saatlerini öğrenmek ve konaklama yerleriyle tramvayların adreslerini öğrenmek ve yankesicilere dikkat etmek.

Varış ülkesinde pasaport kontrolü yapılırken, “Nereden geliyorsunuz? Ne için geldiğiniz? Nerede konaklayacaksınız? Ne zaman döneceksiniz? (dönüş biletinizi görebilir miyiz?), bu ülke üzerinden başka yere gidecek misiniz?” gibi soruların cevaplarını hazırlamak…

Şimdi unutma: “İnsan bir yolcudur. Sabavetten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder.” (Mesnevi-i Nuriye, s. 189) “Vazifelerin en mühimi, ebed yolunda seyahat için pasaport varakası ve berzah zulümatında kalbin cep feneri ve saadet-i ebediyenin anahtarı olan imandır ve imanın ders ve takviyesidir. Elbette, o vazifeyi gören ehl-i marifet, herhalde, küfran-ı nimet suretinde, kendine edilen nimet-i İlâhiyeyi ve fazilet-i imaniyeyi hiçe sayıp, sefihler ve fâsıkların makamına sukut etmeyecektir.” (Lem’alar, s. 177.)

Ahiret yolunun “çanta ve silâhı ise ibâdet ve takvâdır.” Kabre varış noktasındaki memur-u Münker ve Nekir’in, “Men Rabbüke vema nebiyyuke/Rabbin ve peygamberin kimdir, vema dinuke/dinin ve kitabın, sahifen nedir?” şeklindeki suallerine doğru cevaplar için hazırlanmalı. Ve dünya dışı bütün yolcuların dikkatine: “Kur’ân bize dünyada bir dost, kabirde ünsiyetli bir yoldaş, kıyamette bir şefaatçi, sırat üzerinde bir nur, Cehennem ateşine karşı bir siper ve örtü, Cennette bir refik, bütün hayırlara bir delil ve imam” ve ahiretin mukaddes kroki ve haritasıdır.