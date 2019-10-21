"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EKİM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Hadis ve Sünnetin sahihliği (1)

Ali FERŞADOĞLU
21 Ekim 2019, Pazartesi
Sahanın uzmanı olmadıkları halde öyleymiş gibi davrananlara ne denir? Meselâ, doktor olmayanın muayene edip ilâç yazması, fıkıhçı olmayanın fetva vermeye yeltenmesi, en hafif tabiriyle, “şarlatan”lıktır.

Hadis ve Sünnet-i Seniyye hakkında da ileri geri konuşanlar, “Hadis yoktur, sonra ortaya çıktı!” iddialarla ortaya çıkanlar, “zırvalama ve şarlatanlığın” ötesindedirler.

Asr-ı Saadet, doğru ve hakikati araştırma asrıdır. Sahabîler, doğru, dosdoğru, gerçeği arayan, hakperest, ciddî insanlardı. Böyle olduklarına dair birçok tarihî vakıa vardır. Doğru söyleyen tarihi dinleyenler, o devrin “doğruluk ve hakperestlik” devri olduğunu tasdik edecektir.

Eğer Sahâbîler, Peygamberimizde (asm) zerre kadar bir yanlış, bir yalan görseler reddeder, tekzip ederlerdi. Hadis ve sünneti rivâyet edenleri, eğer bir küçük parça yalan görseler dahi yalanlarlardı.

Zira, onlar doğruluk uğruna, başta can, mal, çoluk-çocuk, servet, makam-mevki, istikbal ve vatanlarını tehlikeye attılar, terk ettiler. En yakınlarına kılıç çektiler. Eğer bir parça yalana rastlasalardı, “kılınçlarıyla” doğrultmayacaklar mıydı?

Tarih ve siyer kitapları bize şunu gösteriyor: Sahâbeler, Kur’ân’ı ezberlemek ve muhafaza etmeden hemen sonra, Resul-i Ekrem (asm) sözlerini, fiillerini, hareketlerini, mimiklerini, olaylar karşısında aldığı tavrı, müsbet-menfî gösterdiği tepkiyi ezberlediler, muhafaza ettiler, hatta yazdılar.

Ezvac-ı Tahirat (Ki, çok evliliğin hikmetlerinden birisi budur. İslâmiyetin hemen yarısı kadınlar hakkındadır ve yarısı kadınlardan gelmektedir. Sadece Hz. Aişe-i Sıddıka, 2100 hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir), Ashâb-ı Suffa (Onların geçimleri Peygamber Efendimize  (asm) aitti ve tek işleri İslâmı tahsil etmek, öğrenmek, ezberlemek idi.) ve onun etrafında  pervâne olan sair Ashâb-ı Kirâm...

Özellikle “ahkâm ve mu’cize”lere dair hadîsleri, “sıhhatli” olarak çok dikkatle ezberlediler, hıfz ettiler, yazdılar. Peygamberimizin (asm) en küçük hâlini, tavrını dahi ihmâl etmemişler. Ki, hadîs kitapları bunu bize gösteriyor.

Özellikle Abadile-i Seb’a diye isim yapmış meşhur yedi Abdullah, Kur’ân tercümanı olan Abdullah bin Abbas ve Abdullah bin Amr İbnü’l-As, 30-40 sene sonra, Tabiîn’in binlerce araştırmacıları hadîs ve mu’cizeleri kitaplara geçirdiler, yazdılar, belge hâline getirdiler. Hicretten iki yüz sene sonra da, başta Buhâri ve Müslim gibi sahasında otorite, uzman, fâzıl, doğru, sadık, dikkatli ve müdakkik âlimler, ince eleyip sık dokuyarak Kütüb-ü Sitte’yi de meydana getirdiler.

Okunma Sayısı: 164
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Önce keyfi yasakları kaldırın

    Üstü örtülü bir şantaja mı muhatabız?

    Müslüman karşıtı saldırılar bitsin

    Dünyanın en uzun mesafeli uçuşu tamamlandı

    Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi dönemi

    Dünyanın en uzun bayrağı Pakistan'da Keşmir için açıldı

    Fenerbahçe, Denizli'de moral buldu

    MSB: 86 araçlık konvoy Rasulayn'dan çıkış yaptı

    Bakan Akar: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir gram kimyasal silah yok

    Türkiye Rasulayn'a girdi

    Trump: Askerlerimizi eve getiriyoruz

    ‘Esnafın sesini duyun’

    Yoksullukla mücadele ödül getirdi

    Depreme hiçbirimiz hazır değiliz

    Memurun fazla mesaî ücreti belli oldu

    Müzik, insana kendini öğretiyor

    Davutoğlu: Ben parti kurmayı çok mu istedim?

    Keşmir'de çatışma: 9 Hint askeri öldü

    İbrahim Kalın: 30 kilometrelik bir koridor istiyoruz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Üstü örtülü bir şantaja mı muhatabız?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sıra Türkiye’nin bölünmesine gelmeden
    Genel

    Önce keyfi yasakları kaldırın
    Mehmet KARA

    Büyük soru!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    İhvan dersleri ve Yeni Asya
    Süleyman KÖSMENE

    Sebepler, bilimler ve gerçekler
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Fanatiklerin hezeyanları
    Faruk ÇAKIR

    İslâm dünyasının derdi çok
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Ahirzaman Müceddidi: Bediüzzaman

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.