“Sinematograf”, halis niyetin inşası

Bediüzzaman’ın “Hatta, eğer bir dimağ büyütülse, maanî tecsîm edilir ise (manalar cisimleşir, şekillenirse), şu firak, (fırkalar, mezhepler) sinematografvarî o dimağda temessül ettiği görülecektir.” (Beyanat ve Tenvirler, s. 36.) şeklindeki tesbitinde niyetle de bağlantılı sırlı hakikatler var.

Şöyle ki: “Sinematografvarî”, görüntüleri film üzerine almaya ve göstermeye yarayan makine filmi zihinlerindeki filmi gösterecektir. Bu tesbitten, teşhisten şu çıkarımı yapabiliriz: Demek ki, ilim ve teknoloji ilerledikçe, zihin, dimağ, beyinlerdeki düşünceler de filme alınabilecektir!

Sahanın uzmanları şunu ortaya koydu: Beynimiz/kalbimiz, vücudumuzun ihtiyari, iradi ve gayr-i ihtiyari, istek dışı hareketlerinden salgı bezlerine, reflekslerine ve motor hareketlerine kadar her şeyi kontrol ediyor. Aynı zamanda şuur, duygu ve düşünceleri oluşturuyor.

Ru­hu­mu­za du­y­gu­la­rı­mı­zın ve ka­bi­li­yet­le­ri­mi­zin de­re­ce­le­ri­ni yön­len­dir­me ira­de­si de ve­ril­miş­tir. Ki, dü­şün­ce, iman, ni­yet, ar­zu, is­tek, ta­lep, dua ve iman şif­re­le­ri­ne gö­re pro­gram­la­nıp ça­lış­tı­rı­la­cak şe­kil­de di­zayn edil­miş­tir. Du­yu ve du­y­gu­la­rı­mı­zı ve ha­ya­tın akı­şı için­de oto­ma­tik ola­rak yap­tı­ğı­mız normal iş­le­ri ima­nı­mız­la şu­ur­lu bir bi­çim­de pro­gram­la­rız. İnan­cı­mız/ima­nı­mız dü­şün­ce­le­ri­mi­zi, dü­şün­ce­le­ri­miz de şart­lı ref­lek­si, on­lar da alış­kan­lık­la­rı, on­lar da fiz­yo­lo­jik ya­pı­mı­zı ha­re­ke­te ge­çi­rir.

“Beyin Simülasyonu ve Nöronlar: İnsan hücreleri proton pompalarıyla ve insan bedeni de iyon kanallarıyla çalışıyor. Nitekim nöronlar ile kas hücreleri birlikte çalışarak duygularımızla düşüncelerimizi ve aynı zamanda nabzımıza kadar bütün hareketlerimizi üretiyor. Peki iyon nedir? İyonlar fazladan bir proton veya elektronu olan atomlardır. Bunların elektrik yükü normal atomlar gibi nötr değil, artı veya eksidir. Net elektrik yükü atomları iter veya birbirine çeker. İnsan hücreleri de bu özelliği kullanarak birbirine sinyal gönderir ve bedendeki kasları çalıştırır. Aynı zamanda kendi hayati faaliyet ve fonksiyonlarını sürdürürler.” (https://khosann.com)

Ni­yet­le­ri­miz dü­şün­ce ve fi­il­le­ri­mi­zi for­mat­la­dı­ğın­dan onu olum­lu kul­la­na­maz­sak fik­ri­miz ve ha­re­ket­le­ri­miz çe­li­şir. Ni­ye­ti­miz dü­şün­ce­le­ri­mi­zi, dü­şün­ce­le­ri­miz dav­ra­nış­la­rı­mı­zı, on­lar da ha­ya­tı­mı­zı et­ki­ler­ler. Niyet, ru­hu­mu­za ve zih­ni­mi­ze ko­mut ve­ren ve du­y­gu­la­rı­mı­zı mo­ti­ve eden pro­gram gi­bi­dir. İyi­lik, yar­dım, ha­yır-ha­se­nat gi­bi veya çir­kin, kö­tü bü­tün dav­ra­nış ve fi­il­le­ri­mi­zin ru­hu, kumandası ni­yet­tir.

Far­kı­na var­ma­sak bi­le-şu­u­ral­tından-bey­ni­mi­ze ver­di­ği­miz emir­ler, iş­ler, ni­yet­le­ri­miz is­ti­ka­me­tin­de şe­kil­le­nir. Çün­kü ni­yet, bir ma­ya, bir ik­sir ve ki­mya­dır. Dü­şün­ce­le­ri­mi­zi reak­si­yo­na so­kar, ha­di­se­le­ri de­ğiş­ti­rir. “Halis niyet bir maya, bir kimyadır, mahiyet-i eşyayı değiştirir. (Mesnevî-i Nuri­ye, s. 46.) Tıpkı, sütü, yoğurda, yağa, peynire çevirmesi gibi. Öyle ise, önce niyetlerimizi müspet ve halis tutmalıyız…