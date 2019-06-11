Sosyal hayattaki ölçüler

Bediüzzaman, Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’den istifade ile siyasetle ilgili temel prensipleri ortaya koymuştur.

Bir kısmını hatırlatmak isteriz: ● Aklı dağıtıp mânevî bir divane, kalbi dağıtıp mânevî bir dinsiz; fikri dağıtıp mânevî bir ecnebi yapan; 1 ● Deccalizmin güdümünde olan; ● Kalbleri bozan” 2 ● “Gaddar ve zalim propagandanın, aralarında hadsiz bir mesafe bulunan yalan ve doğruluğu biribirine karıştıran”, 3 ● “Menfaati esas tutan canavar”, 4 ● “Fikri hezeyanlaştıran”, 5 ● İnsanlığın maslahatına zıt, 6 olan günümüz siyasetinden fikren de, fiilen de şeytandan kaçar gibi kaçmak gerekir. Bugünkü siyaset yalan propaganda üzerine kurgulanmış. ● Din, dahilde menfi surette istimal edilmez.” 7 ● Taraftar olduğu siyasî teşekküldeki günahkâr, hatalı insanları hoş görüp; muhalifdeki iyi insanları lekeler. ● Kur’ân’ın elmas gibi hakikatlarını, siyaset propagandasıyla cam parçaları kıymetine indirir. 8 ● Allah için sevmenin ve Allah için buğz etmenin yerini, “siyaset için sevmek, siyaset için buğz” alır. ● Birisinin hatasıyla başkalarını suçlamamak, “Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez” Kur’ân adâletinin bir şartıdır. ● Bu zamandaki siyaset, kalbleri ifsat edip asabî ruhları azap içinde bırakır. ● Hissiyatın değil, fikrin esas alınması, gerekir. ● Siyasetçi, ekseriya tam müttakî, tam dindar olamaz. Tam ve hakikî dindar müttakî olanlar da, siyasetçi olamazlar. ● Günümüz siyasetinin felsefesi, maddî ve nefsi çıkarlardır. Bunun için her şeyi mübah görür. ● “Dünyevî, nefsî, indî, hissî ölçüler” yanıltıcıdır. Dünyevî makamlar ve rütbeler de kabir kapısına kadardır.” Şu halde, içtimaî rotamızı müceddidi çizgiye göre belirlemeliyiz. Siyasette de gayemiz; Kur’ân hakikatleri anlama ve yaşama olmalıdır. Dipnotlar: 1- Nursî, Şuâlar, s. 306. 2- Nursî, Kastamonu Lâhikası, s. 34. 3-Nursî, Age, 51-52. 4- Nursî, Hutbe-i Şâmiye, s. 78. 5- Nursî, Emirdağ Lâhikâsı-1, s. 204. 6- Nursî, Sikke-i Tasdik-i Gaybî, 6. 7- Nursî, Emirdağ Lâhikası, 67. 8- Nursî, Hutbe-i Şâmiye, s. 52.

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