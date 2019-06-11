"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 HAZİRAN 2019 SALI - YIL: 50

Sosyal hayattaki ölçüler

Ali FERŞADOĞLU
11 Haziran 2019, Salı
Bediüzzaman, Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’den istifade ile siyasetle ilgili temel prensipleri ortaya koymuştur.

Bir kısmını hatırlatmak isteriz:

● Aklı dağıtıp mânevî bir divane, kalbi dağıtıp mânevî bir dinsiz; fikri dağıtıp mânevî bir ecnebi yapan; 1 

● Deccalizmin güdümünde olan;

● Kalbleri bozan” 2

● “Gaddar ve zalim propagandanın, aralarında hadsiz bir mesafe bulunan yalan ve doğruluğu biribirine karıştıran”, 3

● “Menfaati esas tutan canavar”, 4

● “Fikri hezeyanlaştıran”, 5

● İnsanlığın maslahatına zıt, 6 olan günümüz siyasetinden fikren de, fiilen de şeytandan kaçar gibi kaçmak gerekir.

Bugünkü siyaset yalan propaganda üzerine kurgulanmış.

● Din, dahilde menfi surette istimal edilmez.” 7

● Taraftar olduğu siyasî teşekküldeki günahkâr, hatalı insanları hoş görüp; muhalifdeki iyi insanları lekeler. 

● Kur’ân’ın elmas gibi hakikatlarını, siyaset propagandasıyla cam parçaları kıymetine indirir. 8

● Allah için sevmenin ve Allah için buğz etmenin yerini, “siyaset için sevmek, siyaset için buğz” alır. 

● Birisinin hatasıyla başkalarını suçlamamak, “Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez” Kur’ân adâletinin bir şartıdır.

● Bu zamandaki siyaset, kalbleri ifsat edip asabî ruhları azap içinde bırakır.

● Hissiyatın değil, fikrin esas alınması, gerekir. 

● Siyasetçi, ekseriya tam müttakî, tam dindar olamaz. Tam ve hakikî dindar müttakî olanlar da, siyasetçi olamazlar.

● Günümüz siyasetinin felsefesi, maddî ve nefsi çıkarlardır. Bunun için her şeyi mübah görür. 

● “Dünyevî, nefsî, indî, hissî ölçüler” yanıltıcıdır. Dünyevî makamlar ve rütbeler de kabir kapısına kadardır.” Şu halde, içtimaî rotamızı müceddidi çizgiye göre belirlemeliyiz.

Siyasette de gayemiz; Kur’ân hakikatleri anlama ve yaşama olmalıdır.

Dipnotlar:

1- Nursî, Şuâlar, s. 306. 2- Nursî, Kastamonu Lâhikası, s. 34. 3-Nursî, Age, 51-52. 4- Nursî, Hutbe-i Şâmiye, s. 78. 5- Nursî, Emirdağ Lâhikâsı-1, s. 204. 6- Nursî, Sikke-i Tasdik-i Gaybî, 6. 7- Nursî, Emirdağ Lâhikası, 67. 8- Nursî, Hutbe-i Şâmiye, s. 52. 

Okunma Sayısı: 192
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Acı gerçekler seçimden sonra

    Filistin’de görmeniz gereken 9 yer

    Yeni iş kültüründe kâğıt olmayacak

    Şifa kaynağı: Kefir

    YKS’ye 5 gün kala uzmanlardan uyarılar

    Nefret söylemine karşı #Buradayım

    İmar Barışıyla arazi işgali

    Tavuk üretimi azalıyor fiyatlar artıyor

    Yol yapan işçilere terör saldırısı: 2 şehit

    Tatil bitti ekonomi ısınıyor

    Sırada İzlanda var

    Seçim stratejisi değişiyor: Erdoğan sahaya inmeyecek

    İdlib'de 20 sivil daha öldü

    ABD'de helikopter gökdelene çarptı

    68 yıl sonra düzeltildi

    'Yakışıksız sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur'

    Japonya, F-35'in düşüş sebebini açıkladı

    İsrail bir sağlık görevlisini daha şehit etti

    Şehit Onbaşı Halil Kurt dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargı reformu (!) ve YSK skandalları
    Genel

    Acı gerçekler seçimden sonra
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Şevval ayında yıl orucu
    Atilla YILMAZ

    M. Kemal’in teklifini neden kabul etmedin?
    Genel

    YKS’ye 5 gün kala uzmanlardan uyarılar
    Ahmet BATTAL

    Ne yöne dönmeyelim?
    Kübra ÖRNEK

    Bediüzzaman’ın kardeşi Abdülmecid Nursî
    Genel

    İmar Barışıyla arazi işgali
    Faruk ÇAKIR

    AB kapısı nasıl açılır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.