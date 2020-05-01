‘Evdekal’ ormanı kuruluyor

Dell Technologies ve Intel, destekledikleri sosyal girişim Ecording ile teknolojiden yardım alarak insanlar evlerinde güvenle yaşarken doğaya sahip çıkıyor.

Sosyal izolasyonun desteklenmesi ve insanları evde kalmaya teşvik etmek amacı ile sosyal medya üzerindnen #EvdeKalOrmanı etiketiyle yapılan her paylaşım için bir tohum topu atılacak. Geliştirilen ecoDrone adlı insansız hava aracı, ağaçlandırmaya hızlı ve teknolojik bir alternatif oluşturuyor. Gövdesinde bir depo ve tohum topu atıcısının bulunduğu drone’lar, ulaşılması zor alanlara havadan tohum topu atışları gerçekleştiriyor. ecoDrone’lar her uçuşunda 15 dakika havada kalıyor ve 2 hektarlık alana, öngörülen sıklıkta ve sürede 2500 tohum topu atışı gerçekleştirebiliyor. Ecording Kurucusu Mert Karslıoğlu, “Geliştirdiğimiz teknolojinin yardımıyla ortaya çıkardığımız #EvdeKalOrmanı projesi ile 22 futbol sahası büyüklüğündeki alanı sosyal mesafe kurallarına uyarak ağaçlandıracağız” dedi. İstanbul – Yeni Asya

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