"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 NİSAN 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Gençler sosyal medyanın tehdidi altında

28 Nisan 2024, Pazar 23:13
UNESCO, sosyal medyanın kullanıcıların mahremiyetini ihlal ettiğini, gençlerin gelişim sürecinde çok fazla olumsuz etkilere neden olduğunu açıkladı.

Sosyal medyadaki pozlar kıyas sebebi

 

Birleşmiş Milletler Kültür ve Eğitim Örgütü (UNESCO), yayımladığı 2024 Toplumsal Cinsiyet Raporu’nda, sosyal medyanın genç kızlar üzerindeki olumsuz ve zararlı etkilerini açıkladı. UNESCO raporu, dijital teknolojilerin öğretme ve öğrenmeyi geliştirirken aynı zamanda mevcut sosyal eşitsizlikleri arttırdığı, kullanıcıların mahremiyetini ihlal ettiğini, gençlerin gelişim sürecinde kariyer seçimlerinde yanlışlık yapmaları gibi çok fazla olumsuz etkilere neden olduğunu vurguluyor. Kapsamlı rapor, özellikle yetişme çağındaki genç kızların genç erkeklere oranla başta sosyal medya platformları olmak üzere internette çok daha risk altında olduklarına dikkat çekiyor.

Ruh sağlığını olumsuz etkiliyor

Raporda, sosyal medyanın, genç kızların özgüvenleri ve beden imajı üzerinde zararlı etkilere yol açtığı, bunun da kızların akademik başarısı dahil ruh sağlıkları açısından olumsuz etkilere neden olduğu vurgulandı. Kısa, ilgi çekici videolarla karakterize edilen TikTok’un bağımlılık yapan tasarımı, ekran başında aşırı zaman harcanmasına yol açarak öğrencilerin dikkatini akademik sorumluluklardan ve ders dışı etkinliklerden uzaklaştırdığı vurgulanıyor. Raporda, OECD ülkeleri genelinde, 15 yaşındaki kızların yüzde 12’sininin internette şiddete maruz kaldığı, bu oranın erkeklerde yüzde 8 olduğu belirtiliyor.

Dijital teknoloji mahremiyeti ihlal ediyor

VOA Türkçe’nin haberine göre UNESCO raporu, dijital teknolojilerin öğretme ve öğrenmeyi geliştirebilirken aynı zamanda kullanıcıların mahremiyetinin ihlali, dikkatin öğrenimden uzaklaştırılması gibi riskleri de beraberinde getirdiği konusunda uyarılarda da bulunuyor. Raporu hazırlayan ekipten Anna Daddio, sosyal medyanın zihinsel sağlık sorunları ve yeme bozukluklarına neden olduğunu ve özellikle de kızları eğitimden alıkoyarak, akademik başarılarını etkilediğini gösteren kanıtların arttığını belirtiyor.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 290
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu çocukların suçu ne?

    Emekli ve asgari ücretli enflasyona yenildi

    Yoksulluk sınırı 1 yılda 27 bin lira arttı

    Zamlar inşaat sektörünü de vurdu

    Meclis mesaisine “yeni anayasa” ile başlıyor

    Gençler sosyal medyanın tehdidi altında

    Üniversiteler sürekli geriliyor

    İthal hayvan ile kimler kazanıyor?

    Prim desteğini alamayan çiftçilerimiz var

    Netanyahu'yu tutuklanma korkusu sardı

    Tereyağına yeni kriterler geliyor

    Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeği protesto edildi - "Soykırımcı Joe", "Utanın!"

    İnsani yardımlar ulaşmıyor

    Gençler pahalılık yüzünden evlenemiyor

    Yabancı sermaye bu sisteme gelmez

    Gıda israfında dünya 3’cüsüyüz

    Yine masumları bombaladı

    İsrail’e ambargo uygulansın

    Batı toplumu ayakta İslam dünyası neden sessiz?

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Çanakkale’den sonraki en büyük zafer
    M. Said ZEKİ

    Zalimler korkaktır ama korkutur
    Mehmet KARA

    Hâli, hâl değil
    Yeni Asya'dan Size

    Toplantı haftası
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Orhan Ali YILMAZ

    Şu “İhmal Edilen” Kitabımız...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Müslüman âilenin programı ve yol haritası
    İbrahim Günaydın

    “Lâilâhe illâllâh dedikten sonra niçin katlettin?”
    Risale-i Nur'dan

    İmanda birlik, kalplerin de birliğini iktiza eder

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.