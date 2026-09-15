Yapay zekâ dikkatimizi ne zaman çekecek?

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, dünyanın yapay zekânın yol açtığı büyük dönüşüm ve güvenlik risklerini tartıştığını belirterek, Türkiye’nin ise bu önemli gündemin dışında kaldığına dikkat çekti.

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, yapay zekânın kontrolsüz gelişimine ilişkin teknoloji dünyasından yükselen uyarıları gündeme taşıdı. “Yapay zekânın dünyayı ele geçirme ihtimali artık komplo teorisi olmaktan çıktı. Dünya bunu konuşuyor, hem de bağıra çağıra ve telaşla” diyen Karaalioğlu, Türkiye’nin ise bu tartışmanın dışında kaldığına dikkat çekti.

“İNSANLIĞI ÖLDÜREBİLECEĞİ İHTİMALİ CİDDİ BİR RİSK”

Karaalioğlu, daha önce OpenAI’da görev alan ve ardından Anthropic’te üst düzey yönetici olan Jacob Coxon’un, şirketlerin kendi kendini geliştirebilen yapay zekâ sistemleri konusunda kontrolsüz bir yarış içinde olduğu yönündeki açıklamalarını aktardı. Coxon’un, “Bunlar yakında her şeyi hackleyebilecek, herhangi bir alanı bir gecede dönüştürebilecek, gerçek güç ve kaynaklar elde edebilecek insanüstü sistemler haline gelecek” sözlerine yer veren Karaalioğlu, Coxon’un bu sistemlerin 10 yıl içinde “insanlığı öldürebileceği” ihtimalini ciddi bir risk olarak gördüğünü kaydetti.

Coxon’un yapay zekâ alanındaki yöneticilerin kamuoyu önünde daha ihtiyatlı konuştuğunu, ancak kendi aralarında endişelerini dile getirdiğini söylediğini aktaran Karaalioğlu, farklı araştırmacıların da 10 yıl içinde yapay zekânın kontrolü ele geçirme ihtimaline ilişkin yüzde 10 ile yüzde 25 arasında tahminler açıkladığını belirtti.

BİZ NEDEN BU BÜYÜK TARTIŞMANIN İÇİNDE DEĞİLİZ?

Dünyada yapay zekânın kontrolü ve güvenliği tartışılırken Türkiye’nin gündemine dikkat çeken Karaalioğlu, “Biz neden bu büyük tartışmanın içinde değiliz? Neden her konuda en baştayız ama bu ciddi meselede bir fikir dahi ileri süremiyoruz? Neden bir katkı veremiyoruz?” diye sordu.

Türkiye’nin bilim, teknoloji, dijitalleşme ve yapay zekâdaki gelişmelere yaklaşımını eleştiren Karaalioğlu, yapay zekânın yol açtığı dönüşümün artık göz ardı edilemeyeceğini belirterek, “Yapay zekâ, bilinen üretim ve tüketim yöntemlerini, düşünce ve bilgi modellerini değiştirdi. Şimdi de güvenlik risklerini yeniden belirliyor ama bizim bunlara karşı inanılmaz bir bağışıklığımız var. Niye kafamızı yoralım!” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi