"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EYLÜL 2026 SALI - YIL: 57

Yapay zekâ dikkatimizi ne zaman çekecek?

15 Eylül 2026, Salı 00:36
Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, dünyanın yapay zekânın yol açtığı büyük dönüşüm ve güvenlik risklerini tartıştığını belirterek, Türkiye’nin ise bu önemli gündemin dışında kaldığına dikkat çekti.

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, yapay zekânın kontrolsüz gelişimine ilişkin teknoloji dünyasından yükselen uyarıları gündeme taşıdı. “Yapay zekânın dünyayı ele geçirme ihtimali artık komplo teorisi olmaktan çıktı. Dünya bunu konuşuyor, hem de bağıra çağıra ve telaşla” diyen Karaalioğlu, Türkiye’nin ise bu tartışmanın dışında kaldığına dikkat çekti.

“İNSANLIĞI ÖLDÜREBİLECEĞİ İHTİMALİ CİDDİ BİR RİSK”

Karaalioğlu, daha önce OpenAI’da görev alan ve ardından Anthropic’te üst düzey yönetici olan Jacob Coxon’un, şirketlerin kendi kendini geliştirebilen yapay zekâ sistemleri konusunda kontrolsüz bir yarış içinde olduğu yönündeki açıklamalarını aktardı. Coxon’un, “Bunlar yakında her şeyi hackleyebilecek, herhangi bir alanı bir gecede dönüştürebilecek, gerçek güç ve kaynaklar elde edebilecek insanüstü sistemler haline gelecek” sözlerine yer veren Karaalioğlu, Coxon’un bu sistemlerin 10 yıl içinde “insanlığı öldürebileceği” ihtimalini ciddi bir risk olarak gördüğünü kaydetti.

Coxon’un yapay zekâ alanındaki yöneticilerin kamuoyu önünde daha ihtiyatlı konuştuğunu, ancak kendi aralarında endişelerini dile getirdiğini söylediğini aktaran Karaalioğlu, farklı araştırmacıların da 10 yıl içinde yapay zekânın kontrolü ele geçirme ihtimaline ilişkin yüzde 10 ile yüzde 25 arasında tahminler açıkladığını belirtti.

BİZ NEDEN BU BÜYÜK TARTIŞMANIN İÇİNDE DEĞİLİZ?

Dünyada yapay zekânın kontrolü ve güvenliği tartışılırken Türkiye’nin gündemine dikkat çeken Karaalioğlu, “Biz neden bu büyük tartışmanın içinde değiliz? Neden her konuda en baştayız ama bu ciddi meselede bir fikir dahi ileri süremiyoruz? Neden bir katkı veremiyoruz?” diye sordu.

Türkiye’nin bilim, teknoloji, dijitalleşme ve yapay zekâdaki gelişmelere yaklaşımını eleştiren Karaalioğlu, yapay zekânın yol açtığı dönüşümün artık göz ardı edilemeyeceğini belirterek, “Yapay zekâ, bilinen üretim ve tüketim yöntemlerini, düşünce ve bilgi modellerini değiştirdi. Şimdi de güvenlik risklerini yeniden belirliyor ama bizim bunlara karşı inanılmaz bir bağışıklığımız var. Niye kafamızı yoralım!” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 319
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tekstil rekabet gücünü kaybediyor

    Yapay zekâ dikkatimizi ne zaman çekecek?

    Mescid-i Aksa’ya yine baskın

    AfD’nin yükselişi Avrupa’nın körlüğüdür

    ABD Hazine Bakanından "İhbarcılara ödül" açıklaması

    Trump: Yapay zekâ yarışı sürecek

    Endonezya’da feribot faciası: 129 kişi aranıyor

    AB’den çocuklara sosyal medya sınırı

    Çiftçi bu dönemin Millî Mücadele kahramanı

    Akaryakıta zam Suriye’yi ayaklandırdı

    15 bin kiralık konuta başvurular başladı

    Belçikalı rektörler: "Bazı hükümet ortaklarının ahlaki pusulası eksik"

    Otomotiv pazarında daralma sürüyor

    Sivas'ta kaybolan 11 aylık bebeğin annesi gözaltına alındı

    Yeni eğitim öğretim yılı başladı

    Yemen'deki çatışmalar ve göç dalgası, insani krizi derinleştiriyor

    Bariyere çarpan otobüste çıkan yangında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

    İsrailli bakandan "NAZA"nın yönetmenlerine tehdit

    Eğitim sisteminin reforma ihtiyacı var

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yapay zekâ dikkatimizi ne zaman çekecek?
    Genel

    Yeni Asya’nın fedakâr emektarı: Abdülmalik Atom
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Mescid-i Aksa’ya yine baskın
    Genel

    Tekstil rekabet gücünü kaybediyor
    Genel

    AfD’nin yükselişi Avrupa’nın körlüğüdür
    Genel

    Selim Gündüzalp’i rahmetle yâd ediyoruz
    Genel

    Atıf Ural’a dualarla
    Genel

    Çalışkanlar hanedanından: Mahmut Çalışkan
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.