İklim krizinin sağlığa etkileri artıyor

İklim krizinin sağlık üzerindeki etkileri giderek artarken, sağlık alanındaki eşitsizlikleri gidermek için iklim değişikliğiyle mücadele planlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası kalkınma programlarına entegre edilmesine ihtiyaç duyuluyor.

Bu yıl altıncısı yayımlanan ve 38 akademik kurum ile Birleşmiş Milletler kuruluşlarında görev yapan araştırmacıların fikir birliğini temsil eden Lancet Sağlık ve İklim Değişikliği Geri Sayım Raporu’na (Lancet Countdown) göre, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak, âdil ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için küresel çapta âcil eyleme geçilmesi gerekiyor. Küresel sıcaklık artışının uzun vadede gezegende oluşturacağı etkilerin bedelinin insan sağlığıyla ödeneceği ve iklim değişikliğine sebep olan emisyonların nispeten daha az salındığı düşük gelirli ülkelerin toplumlarının en sert etkileri yaşayacağı öngörülüyor. Birçok ülke iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerine karşı hazırlıksız ve ülkeler yetersiz finansman sebebiyle sağlık ve iklim değişikliği konusunda planlarını uygulayamıyor. Raporda takip edilen 44 göstergeye göre, iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri “hiç durmadan” artıyor. AA

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