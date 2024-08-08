Instagram yasağına dava

İfade Özgürlüğü Derneği’nden Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve Kerem Altıparmak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) Instagram kararının iptali için Ankara 13. İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

Engelleme ile milyonlarca kullanıcı cezalandırılıyor Akdeniz ve Altıparmak, ilgili kanun maddesinin itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesini de talep etti. Akdeniz, “AYM’nin de belirttiği üzere ‘İnternet konusunda yapılacak düzenleme ve uygulamalarda devletin ve idari makamların çok hassas davranmaları gerektiği açıktır.’ Bu bağlamda, BTK’nın talepleri Instagram tarafından yerine getirilirken ve katalog suçlar bakımından hukuka aykırı davranılmazken, Instagram’a uygulanan topyekun erişim engelleme uygulaması keyfi, ölçüsüz ve hukuka aykırıdır” dedi. Ankara - Anka

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