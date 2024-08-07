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7 AĞUSTOS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Engelleme ile milyonlarca kullanıcı cezalandırılıyor

07 Ağustos 2024, Çarşamba 11:22
DEVA Partili Yeneroğlu, “Mevcut durumda, yapılan uygulamalarla Instagram’dan ziyade Türkiye’deki milyonlarca kullanıcı cezalandırılmaktadır” dedi.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 2 Temmuz 2024 tarihli kararıyla sosyal medya platformu Instagram’ın erişime engellenmesi hakkında verdiği s önergesinde, “AİHM ve AYM içtihatlarına rağmen neden Instagram’ın tümüne erişim engellenmiştir?” diye sordu.

Bakan Uraloğlu’nun yaptığı açıklamada katalog suçlar kapsamında gerekli uyarıların yapılmasına rağmen bir karşılık alınamamasının ardından erişim engeli getirildiği yönündeki ifadelerine dikkat çeken Yeneroğlu, tüm siteye erişim engeli getirilmesinin hangi suç tipine dayandırıldığı bilgisinin kamuoyu ile paylaşılmadığını söyledi. Geçmişte YouTube, Twitter ve Wikipedia gibi platformların da erişime kapatıldığını ve kullanıcıların ifade özgürlükleri ile bilgiye erişim haklarının ciddi biçimde ihlal edildiğini belirten Yeneroğlu, idarenin sahip olduğu yetkiyi keyfi şekilde kullandığını belirten ve sadece suç teşkil ettiği iddia edilen içeriklerin engellenmesi gerekirken tüm siteye erişimin engellenmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmeden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi içtihatlarını hatırlattı.

Otoriter rejimler sınıfına yerleşiyoruz

Instagram’ın, İsmail Haniye’nin ölümüyle ilgili taziye mesajlarını kaldırması nedeniyle şirketin içerik politikalarını eleştiren Yeneroğlu, Twitter ya da benzer platformların zaman zaman kabul edilemez bir şekilde içerik kaldırdıklarını ve bu durumun uluslararası zeminde tartışılması ve elbette kınanması gerektiğini belirtti. Yeneroğlu, iktidarın bu konuda makul bir denge bulması gerektiğine vurgu yaparak “Instagram, Facebook, Twitter veya YouTube gibi platformların yanlış uygulamalarına itiraz etmenin ve bu yanlışları dizginlemenin yolu otoriter baskı yöntemleri olamaz. Bu yasakları getirenler, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Fakat yetkililerin ve BTK gibi idari kurumların önce hukuka yani kanunun çizdiği çerçeveye ve Anayasa Mahkemesi’nin içtihatlarına uyması gerekir. Mevcut durumda, yapılan uygulamalarla Instagram’dan ziyade Türkiye’deki milyonlarca kullanıcı cezalandırılmaktadır. Bu durum, sadece kullanıcıların haklarını ihlal etmekle kalmayıp, aynı zamanda ülkemizin Çin, İran, Kuzey Kore gibi otoriter rejimler sınıfına yerleşmeye çalıştığını dünya aleme göstermektedir” değerlendirmesinde bulundu.

MEHMET KARA - ANKARA

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