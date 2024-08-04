Katalog suç işin bahanesi

Bilişim hukukçusu Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK), sosyal medya platformu Instagram’a erişim engeli getirmesinin nedeniyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

X hesabından paylaşım yapan Yaman Akdeniz, “Devlet büyüklerimiz Instagram’ı sürekli uyarıyor, fakat açık bir hukuka aykırı davranıştan da bahsedemiyor. Dün Bakan Uraloğlu ‘Instagram’ı katalog suç kapsamında uyardık ancak karşılık bulmadı’ demişti. Bakalım neymiş bu ‘katalog suçlar’ ve karşılığı bulunmayan şeyler. Öncelikle, bahsi geçen ‘katalog suçlar’ CMK’daki katalog suçlar değil, 5651 sayılı Yasa’nın 8. maddesinde yer alan katalog suçlar. BTK Başkanının da yetkisi zaten bu suçlarla kısıtlı” dedi. Akdeniz, “Ortada uyarılmayı gerektiren bir durum var mı? Kanımca yok. 135 diğer ve ne olduğu bilinmeyen içerikten dolayı Meta şirketi uyarılmış olabilir mi veya bu içeriklerden kaç tanesi Facebook’tan ziyade Instagram ile ilgili belli değil. Açıkçası, Türkiye’nin taleplerinin bu bağlamda ‘katalog suçlarla’ ilgili olmadığını düşünüyorum. Katalog suçlar işin hem bahanesi, hem de hukuki süreçleri ve itirazları, tam da adli tatil sırasında kıskaca almak, yavaşlatmak ve Instagram’ı kıstırmak” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi