Kuraklığa dayanıklı 173 bitki türü keşfedildi

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, bitkilerin kuraklığa adaptasyonu ve kuraklığa dayanıklı bitkilerin tesbit edilmesi amacıyla çalışma başlattı.

‘Avrupa Birliği (AB) Horizon 2020 –GYPWORD- Projesi’ kapsamında kapsamında yapılan çalışmada, şimdiye kadar Türkiye’de kuraklığa dayanıklı 173 bitki türü belirlendi. Çalışmayı yürüten Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji ve Çevre Biyolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Latif Kurt, kuraklığa karşı dünyanın birçok ülkesinin adaptasyon sağladığını, su ihtiyacı daha az olan canlı türleri ve bitki türleri üzerine birtakım çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Bu çalışmanın benzerini Türkiye’de kendilerinin yürüttüğünü dile getiren Kurt, şunları söyledi: ‘Kuraklığa dayalı ırklar nasıl ıslah edilebilir’ gibi birtakım uygulayacıların kullanabilecekleri bilgileri üretmeye çalışıyoruz. Yani kuraklığa dayanıklı türlerin tesbitini yapıyoruz. Dünya genelinde 1500’e yakın bitki türü ve Türkiye’de ise kurak topraklara adapte olmuş Türk çöveni, sığır kuyruğu gibi 173 bitki türü tesbit ettik. Çalışma 2022 yılında bitecek. Bunlar ziraatçılar, ormancılar ve diğer meslek grupları tarafından uygulanacaktır gelecekte.”