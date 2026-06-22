Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Bir de, “Rahman evlât edinmiştir” dediler. And olsun ki, pek büyük ve çirkin bir şey ortaya attınız. Meryem Suresi: 88-89 HADİS: Şükrünü yapabildiğin az mal, şükrünü yapamayacağın çok maldan daha hayırlıdır. Camiü’s-Sağir, No: 2935

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