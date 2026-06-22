Gül üreticileri de memnun değil

Dünyanın en önemli yağlık gül üretim merkezlerinden biri olan Isparta’da hasat sezonu devam ediyor.

Keçiborlu ilçesine bağlı Kozluca köyünde üreticiler ve gül işçileri, sabahın ilk ışıklarıyla başladıkları mesailerinde hem gül toplamanın zorluklarını hem de açıklanan alım fiyatlarına yönelik beklentilerini anlattı. Üreticiler, Gülbirlik’in bu yıl açıkladığı alım fiyatının yetersiz olduğunu ifade etti. Kozluca Köyü Muhtarı Ramazan Kılıç, “Gül de gübre masrafı var, budama masrafı var, belleme var, ot yolma var. İşçiliği çok fazla. Gülbirlik 80 lira açıkladı, özel sektör 90 lira verdi ama bunlar yeterli değil. Bu fiyatlarla üreticinin kazancı oldukça sınırlı kalıyor” dedi. Isparta - Anka

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