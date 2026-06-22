Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر “اَلْمُبَارَكَاتُ لِلّٰهِ”... يعنى بتون بو مدارِ تبريك و ما شاء اللّٰه و بارك اللّٰه ديديرن بتون حالتلر و صنعتلر ذاتِ ذو الجلالڭ قدرتنه مخصوص. Nurdan Katreler “El-mübârekâtü lillah”... Yani bütün bu medar-ı tebrik ve maşaallah ve barekâllah dediren bütün hâletler ve sanatlar Zat-ı Zülcelâl’in kudretine mahsus. Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 447

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