Siber zorbalığa karşı aileler dikkatli olmalı

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. SÜLEYMAN ÇAKIROĞLU, SON ZAMANLARDA YAŞANAN SİBER ZORBALIK VAKALARIYLA ÇOK SIK KARŞILAŞTIKLARINI BELİRTEREK AİLELERİ UYARDI.

M. YASİN AYDIN - İSTANBUL

Altınbaş Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Çakıroğlu, son zamanlarda yaşanan siber zorbalık vakalarıyla çok sık karşılaştıklarına dikkat çekerek, özellikle ergen yaşlardaki gençlerin, gözle görülür bir artışla uğradıkları siber zorbalık nedeniyle çeşitli psikolojik problemler yaşayabileceklerini söyledi. Altınbaş Üniversitesinin düzenlendiği Cumhuriyetin 100. Yılında Çocuk ve Kadın Sağlığı kongresinde Dijital dünyanın karanlık yüzü “Siber Zorbalık” konusu tartışıldığı toplantısında konuşan Süleyman Çakıroğlu, siber zorbalığın, dijital teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilen bir tür zorbalık olduğunu, bu tür zorbalıkların sosyal medyada, mesajlaşma platformlarında, oyun platformlarında ve cep telefonlarında görülebildiğine işaret etti.

AİLELER VE OKULLAR DAHA DİKKATLİ OLMALI

Son dönemde gençler arasında yeni yeni ortaya çıkan itiraf sayfalarının da bir siber zorbalık türü olarak ele alınması gerektiğini belirten Doç. Dr. Süleyman Çakıroğlu, bu itiraf sayfalarıyla anonim bir hesaptan, hedef alınan çocuğun sınıftaki diğer arkadaşları ile ilişkili her türlü paylaşımı, sırları, özel bilgilerinin paylaşıldığı bir ortam oluşturulduğunu söyledi. Bu sayfalarda, o sınıftaki herkesin anonim bir şekilde diğerleri ile ilgili yorumlar yapabildiğini ve gençlerin kendilerini; birçok yorumun, zorbalığın, suçlanmanın eşiğinde bulup çok zor durumda kaldıklarını anlatan Çakıroğlu, sosyal medyada bir kişi hakkında yalanlar yaymak ya da utandırıcı fotoğraflar yayınlamak, mesajlaşma platformlarından incitici mesajlar ya da tehditler yollamak, başka birinin kimliğiyle başkalarına kötü mesajlar göndermek en yaygını” diyerek aileleri ve okulları daha dikkatli olmaya davet etti.

UNICEF, 2017 YILINDAKİ RAPORUYLA ÜLKELERİ UYARMIŞ

Çakıroğlu, UNICEF’in 2017’de yayımladığı “Dijital dünyada çocukların durumu” adlı raporunda dijital dünyanın çocuklar için daha güvenilir ve sağlıklı bir konumda tutulması gerektiği konusunda ülkeleri uyardığına bildirdi. Çakıroğlu, “Raporda, dijital dünyanın içerdiği riskler içerik, iletişim ve davranış olarak sınıflandırmış. İçerik riskleri olarak, çocukların istenmeyen ve uygunsuz içeriklere maruz kaldığı durumları tanımlayan aynı raporda, çocukların internette şiddet unsuru içeren videolarla/resimlerle, sağlıksız veya tehlikeli davranışları savunan web siteleri ile karşılaşması tehlikesine dikkat çekilmiş. İletişim risklerinde çocukların yetişkinlerle fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik istismarına yol açacak şekilde karşılaşabilecekleri uyarıları yapılmış.” dedi.