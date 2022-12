Sosyal medya yetersizlik ve suçluluk hissettiriyor

Uzman Klinik Psikolog Penbesel Özdemir, sosyal medyada var olma isteğinin yetersizlik, utanç, suçluluk gibi duygular hissettirdiğine dikkat çekti.

Görünür olma isteği insanlık tarihi boyunca hep varken günümüzde sosyal medyada görünür olmak ‘varım’ demenin bir parçası haline geldi. Kişilerin sosyal medyadaki varoluşlarının kimliklerini temsil edebilecekleri yeni bir fırsat halini aldığını belirten uzmanlar, onaylanma ve kabul görmenin her an her yerde görünür olma arzusu içindeki psikolojik ihtiyaçlar olduğunu ifade ediyor. Sosyal medyadaki güzel görünme baskısının yetersizlik, utanç, suçluluk gibi duygular hissedilmesine yol açabildiğini vurgulayan Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Penbesel Özdemir, bu duygulara uzun bir süre yoğun şekilde maruz kalmanın psikiyatrik hastalıkları tetikleyebileceğine dikkat çekiyor. Görünür olma isteğinin insanlık tarihi boyunca hep var olduğunu hatırlatan Uzman Klinik Psikolog Penbesel Özdemir, “Özellikle geçmiş dönemde portreler ve fotoğraflar, günümüzde de sosyal medya aracılığıyla her an her yerde görünür olma arzusuna dönüştü. Sosyal medyada görünür olmak, varım demenin bir parçası haline geldi. Kişilerin sosyal medyadaki varoluşu, kimliklerini temsil edebileceği yeni bir fırsat halini aldı” dedi.

Yetersizlik hissi ve mutsuzluk

Sosyal medyada dayatılan sürekli güzel görünme algısının her zaman, her yerde kusursuz ve güzel görünen ideal bir benlik algısına yani gerçekçi olmayan bir idealizasyona sebep olabildiğini vurgulayan Özdemir, “Güzel görünme baskısı kişinin yetersizlik, utanç, suçluluk gibi duygular hissetmesine yol açabiliyor. Bu duyguları yoğun bir şekilde ve uzun süre maruz kalmak da birçok psikiyatrik hastalığı tetikleyebiliyor” uyarısında bulundu. Uzman Klinik Psikolog Penbesel Özdemir, değişimin küresel bir etkiye sahip olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: “Değişim kişileri tek tip bir güzelliğe, tek ideal bir bedene yoğunlaştırıyor. Sosyal medyada dayatılan o tek tipleşmiş, kusursuzlaştırılmış ve idealize edilmiş bedenler gerçeklikten uzak bir zeminde güzellik olgusunun ele alınmasına sebep oluyor. Sürekli fit olmak, güzel veya yakışıklı görünmek vurgulanıyor. Bunun sonucunda kişi kendi bedeninde memnun olmadıkça da mutsuz hissetmeye başlıyor.”

Yolun başındayken uzmana başvurulmalı

Uzman Klinik Psikolog Penbesel Özdemir, “Dayatılan güzellik algısı sebebi ile özbenlik algımız olumsuz yönde var oluyorsa, kişi kendi gerçeğinden uzaklaşıyor ve yaşantısını yansıtmayan sahte kimlikler oluşturuyorsa ve bu durum kendisine yabancılaşıp yalnızlaşmasına sebep oluyorsa bu konuda mutlaka bir uzmandan destek almak gerekiyor. Uzmana sadece bir sorun olduğunda başvurmak değil aslında sorun öncesinde destek almak da önemli” ifadelerini kullandı.