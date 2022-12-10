"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 ARALIK 2022 PAZAR - YIL: 53

Sosyal medya yetersizlik ve suçluluk hissettiriyor

10 Aralık 2022, Cumartesi 22:37
Uzman Klinik Psikolog Penbesel Özdemir, sosyal medyada var olma isteğinin yetersizlik, utanç, suçluluk gibi duygular hissettirdiğine dikkat çekti.

Görünür olma isteği insanlık tarihi boyunca hep varken günümüzde sosyal medyada görünür olmak ‘varım’ demenin bir parçası haline geldi. Kişilerin sosyal medyadaki varoluşlarının kimliklerini temsil edebilecekleri yeni bir fırsat halini aldığını belirten uzmanlar, onaylanma ve kabul görmenin her an her yerde görünür olma arzusu içindeki psikolojik ihtiyaçlar olduğunu ifade ediyor. Sosyal medyadaki güzel görünme baskısının yetersizlik, utanç, suçluluk gibi duygular hissedilmesine yol açabildiğini vurgulayan Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Penbesel Özdemir, bu duygulara uzun bir süre yoğun şekilde maruz kalmanın psikiyatrik hastalıkları tetikleyebileceğine dikkat çekiyor. Görünür olma isteğinin insanlık tarihi boyunca hep var olduğunu hatırlatan Uzman Klinik Psikolog Penbesel Özdemir, “Özellikle geçmiş dönemde portreler ve fotoğraflar, günümüzde de sosyal medya aracılığıyla her an her yerde görünür olma arzusuna dönüştü. Sosyal medyada görünür olmak, varım demenin bir parçası haline geldi. Kişilerin sosyal medyadaki varoluşu, kimliklerini temsil edebileceği yeni bir fırsat halini aldı” dedi.

Yetersizlik hissi ve mutsuzluk

Sosyal medyada dayatılan sürekli güzel görünme algısının her zaman, her yerde kusursuz ve güzel görünen ideal bir benlik algısına yani gerçekçi olmayan bir idealizasyona sebep olabildiğini vurgulayan Özdemir, “Güzel görünme baskısı kişinin yetersizlik, utanç, suçluluk gibi duygular hissetmesine yol açabiliyor. Bu duyguları yoğun bir şekilde ve uzun süre maruz kalmak da birçok psikiyatrik hastalığı tetikleyebiliyor” uyarısında bulundu. Uzman Klinik Psikolog Penbesel Özdemir, değişimin küresel bir etkiye sahip olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: “Değişim kişileri tek tip bir güzelliğe, tek ideal bir bedene yoğunlaştırıyor. Sosyal medyada dayatılan o tek tipleşmiş, kusursuzlaştırılmış ve idealize edilmiş bedenler gerçeklikten uzak bir zeminde güzellik olgusunun ele alınmasına sebep oluyor. Sürekli fit olmak, güzel veya yakışıklı görünmek vurgulanıyor. Bunun sonucunda kişi kendi bedeninde memnun olmadıkça da mutsuz hissetmeye başlıyor.”

Yolun başındayken uzmana başvurulmalı

Uzman Klinik Psikolog Penbesel Özdemir, “Dayatılan güzellik algısı sebebi ile özbenlik algımız olumsuz yönde var oluyorsa, kişi kendi gerçeğinden uzaklaşıyor ve yaşantısını yansıtmayan sahte kimlikler oluşturuyorsa ve bu durum kendisine yabancılaşıp yalnızlaşmasına sebep oluyorsa bu konuda mutlaka bir uzmandan destek almak gerekiyor. Uzmana sadece bir sorun olduğunda başvurmak değil aslında sorun öncesinde destek almak da önemli” ifadelerini kullandı.

Okunma Sayısı: 251
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cadı avına çıkıldı

    Kılıçdaroğlu: Türkiye günübirlik yönetiliyor

    Çalışanın yüzde 90’ı yoksul

    İnsan hakları tablomuz hiç iç açıcı değil

    Suçu başkasının üzerine atamazlar

    Mevlana, törenlerle anılıyor

    Sosyal medya yetersizlik ve suçluluk hissettiriyor

    Ani hava değişimleri enfeksiyonları artırdı

    Cumhurbaşkanı gerçeklerden habersiz

    Çin parası Doğu Türkistan’ı unutturdu

    Binlerce cami yıkıldı, binlerce insan şehit edildi

    Fas, Ronaldo'lu Portekiz'i de eledi

    İkinci el otoda son durum?

    Tahran ve Elborz'da eğitime hava kirliliği sebebiyle ara verildi

    Rize'den üzücü haber

    Pasaport randevularına ilişkin açıklama

    Son 3 haftada 20 Filistinli daha İsrail tarafından öldürüldü

    Meteoroloji'den 4 bölgeye sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı!

    Almanya'da elektrik kesintisi endişesi

    En Çok Okunanlar

    Adnan NACİR

    BİM101 gece masalları
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gençlerle yeni bir başlangıç
    Ahmet BATTAL

    Nazik konular, zor sorular, kolay cevaplar…
    Havva Küçük KONUR

    97 GE
    Misbah ERATİLLA

    Ertuğrul’un “Bediüzzaman Dede”si
    H. Muharrem OKUR

    Daima faaliyet ve gayret
    Risale-i Nur'dan

    “Birisinin günahıyla başkası mesul olmaz”
    Rifat OKYAY

    Aykırı olmak
    Mehmet KARA

    Yumrukla değil, kürsüden konuşmak lâzım
    Mehmet Pekel

    Tahavvülât-ı zerrattaki ihtizaz frekans olabilir mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.