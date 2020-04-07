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7 NİSAN 2020 SALI - YIL: 51

Uzaktan eğitimde internet sıkıntısı

07 Nisan 2020, Salı
Salgın döneminde uzaktan eğitimde öğrencilerin karşılaştığı önemli dertlerin başında, internet yavaşlığı geldiği belirtiliyor.

Salgın döneminde uzaktan eğitimin şu an için en iyi çözüm olduğu noktasında birleşilirken, öğrencilerin karşılaştığı önemli sorunların başında, internet ve bilgisayar yokluğunun geldiği belirtiliyor. Yükseköğretim Kurulu verilerine göre, Türkiye’deki bu 207 üniversitenin 123’ünde Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunuyor. DW’nin haberine göre, bazı üniversiteler programlarını hazırlayarak 23 Mart’tan itibaren uzaktan eğitime başlarken, diğer bazı üniversiteler ise peyderpey bu eğitim sistemine geçiyor. Olağanüstü koşulların hakim olduğu bugünlerde üniversiteler için tek bir uzaktan eğitim yöntemi yok. 

En önemli sorun internet

Öğrencilerin, uzaktan eğitim kapsamında şu ana kadarki en önemli sorunlarının başında internetle ilgili zorluklar geliyor. Görüntülü eğitim verildiği ve zaman zaman ders materyallerini indirmek gerektiği için, öğrencilerin internet kotalarının bunlara yetmediği belirtiliyor.  Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Deniz Yıldırım, Millî Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı şekilde YÖK’ün de üniversite öğrencileri için ek internet sağlanması için çözüm getirmesi gerektiğini vurguluyor. 

İnternet kotaları arttırılmalı 

Öğrenciler ise uzaktan eğitimle ilgili olarak, içinde bulundukları şartlar ya da okudukları üniversitelere göre farklı deneyimlere sahip. Çoğu öğrencinin ortak isteği internet kotalarının arttırılması ve ihtiyacı olanlara bilgisayar desteği sağlanması. Sözel ağırlıklı dersleri takip etmenin daha kolay olduğunu belirten bir öğrenci, “Bizim kuşak aslında çok da yabancı değil uzaktan eğitime” diyor.

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