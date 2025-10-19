CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenen Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) kongresinde, “Türkiye’de yapılacak seçimler bir referandum olacak. Otokrasi mi, demokrasi mi?” diye sordu.

“Otokratların bir arada olduğu koalisyonunun bir parçası olan Türkiye mi, Avrupa’nın bir parçası olan Türkiye mi? Türkiye’nin demokratik Avrupa’nın ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini ve hep birlikte başarmamız, kazanmamız, güven içinde, barış içinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Dünyanın bütün demokratları hep birlikte başaracağız. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber.” Özel, “Haysiyetimize, onurumuza, her şeyimize saldırıyor. Ekrem İmamoğlu’nun 31 yıllık diplomasını iptal etti sadece cumhurbaşkanı adayı olmasınlar diye. 19 Mart bir darbedir. Darbeler yapısı gereği hep iktidara yapılır. Ama bugünkü iktidar, fevkalade inovatif bir yaklaşımla geleceğe darbe yapmayı başardı” ifadelerini kullandı.

Amsterdam - Anka