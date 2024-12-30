Yapay zekâ avantaj sağlayacak

Müşteri Deneyimi Yönetimi ve Teknolojileri Derneğinin (MDYD) “Müşteri Deneyimi Yönetimi Araştırması”na göre, yapay zeka ve dijital dönüşüm odaklı iş modellerine geçiş, şirketlere rekabette avantaj sağlamak için kritik yol haritası sunacak.

Sanal alem de maneviyata hizmet etmeli

Modern zamanlar ve hakikatleri keşif yolculuğunda yardımcılarımız Dernekten yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik dalgalanmaların etkisiyle şirketler yeni değer üretmeye yönelirken maliyet optimizasyonu ve teknoloji entegrasyonu, müşteri deneyimi stratejilerinin odak noktası haline geliyor. MDYD’nin PwC Türkiye ve PRAGMA Araştırma işbirliğiyle gerçekleştirdiği Müşteri Deneyimi Yönetimi Araştırması, 2025’e yönelik dikkati çekici veriler sunuyor. Araştırmaya göre, yapay zeka ve dijital dönüşüm odaklı iş modellerine geçiş, şirketlere rekabette avantaj sağlamak için kritik yol haritası sunacak. AA

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