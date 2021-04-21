Avrupa futboluna darbe mi?

Son zamanlarda sıkça dile getirilen Avrupa Süper Ligi nihayet resmiyete döküldü.

Manchester United, Manchester City, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Liverpool, AC Milan, İnter, Juventus, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Madrid bir araya gelerek yeni bir organizasyon kurduklarını açıkladılar. Aldıkları karar kendi taraftarları dahil olmak üzere, dünya genelindeki birçok futbolseveri hayal kırıklığına uğratmış olsa da, kulüp sahipleri futbolu hak ettiği yere taşımak için bu organizasyonun gerekli olduğunu savunuyor. Peki bu organizasyonun kuruluş amacı ne? Avrupa futboluna nasıl bir etkisi olacak?

Avrupa Süper Ligi neden kuruldu?

Real Madrid’in ve aynı zamanda yeni kurulan Avrupa Süper Ligi’nin başkanı Florentino Perez’e göre bu organizasyonun kuruluş amacı futbolu hak ettiği noktaya taşımak. Perez, futbolu dünyada 4 milyardan fazla insanın takip ettiğini ve büyük takımlar olarak insanların bu taleplerine cevap vermeleri gerektiğini savunuyor. Büyük kulüplerin daha fazla para kazanma hırsı bu turnuvanın başlıca kurulma nedenlerinden birisi diyebiliriz.

Turnuvanın formatı nasıl olacak?

Avrupa Süper Ligi’nin 12 ortak kurucusunun yanı sıra, 3 kulübün daha sonradan kurucu kulüplere katılması bekleniyor. Ardından ne şekilde seçileceği belli olmayan 5 kulüp daha organizasyona katılacak ve 10’ar takımlı 2 grupta maçlar oynanacak. Gruplarını ilk 3’te bitiren takımlar çeyrek finale çıkacak, 4. ve 5. bitiren takımlar playoff oynayarak çeyrek finale ulaşmaya çalışacak. Çeyrek final ve yarı final maçları iki maç üzerinden oynanacak. Finale kalan takımlar ise tarafsız bir sahada kupa için mücadele edecek.

UEFA ve FIFA karşı çıkıyor

2024 yılında hayata geçirilmesi planlanan Avrupa Süper Ligi, UEFA ve FIFA tarafından desteklenmiyor. Avrupa Süper Ligi’ne katılan takımların yerel liglerine ve uluslararası organizasyonlara katılamayacağı, hatta bu takımların Dünya Kupası’na oyuncu gönderemeyeceği bile konuşuluyor.

Bu iddialara karşı Real Madrid Başkanı Florentino Perez ise ‘Eğer öyle bir şey olursa kendi dünya kupamızı kurarız’ diyerek girdikleri bu yolda ne kadar ciddi olduklarını gösterdi.

Futbol dünyasından tepkiler

18 Nisan 2021 tarihinde turnuvanın ortak kurucuları olan 12 kulübün resmen açıklamasıyla birlikte Avrupa Süper Ligi resmiyet kazandı. Tepkiler ise gecikmedi.

Eski Manchester United oyuncusu Gary Neville, bu kararın salgın döneminde ekonomik sıkıntıların olduğu bir dönemde alınmasını sert bir dille eleştirdi. Turnuvaya katılan takımların para cezası almasını, puanlarının silinmesini ve kazandıkları kupaların geri alınmasını isteyen Neville, bu organizasyonun futbola ihanet olduğu kanısında. Eski Liverpool efsanesi Jamie Carragher ise turnuvaya katılma kararı alan takımını, kendi mirasına ihanet etmekle suçladı.

Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp da tepkisini dile getirenlerden birisi oldu. Başarılı teknik adam kendisi için Şampiyonlar Ligi’nin Avrupa Süper Ligi’nden daha iyi olduğunu şöyle açıkladı: ‘Futbol mevcut haliyle zaten gayet başarılı bir marka. Şampiyonlar Ligi Süper Lig’den daha iyi çünkü sürekli aynı takımlarla oynamak zorunda değilsiniz.’

Liverpool’un en büyük taraftar gruplarından olan Spion Kop diğer gruplarla birlikte hazırladıkları pankartları tribünlerden kaldıracaklarını açıkladı. Grup, yaptıkları açıklamada turnuvaya katılma kararı alan yönetimi şu sözlerle eleştirdi: ‘Mali açgözlülüğünü oyunun bütünlüğünün önüne koyan bir kulübe artık destek veremeyeceğimizi düşünüyoruz.’

Bu organizasyona aktif futbulculardan ilk tepki ise İspanyol oyuncu Ander Herrera’dan geldi. PSG’li Herrera futbolu sevdiğini ve bu konuda sessiz kalamayacağını belirtirti ve ekledi: ‘Geliştirilmiş bir Şampiyonlar Ligi’ni desteklerim fakat halkın oyununu zenginlerin çalmasına karşıyım.’

Avrupa futbolunu neler bekliyor?

Karşılıklı olarak restleşen büyük kulüpler ve UEFA gibi kurumlar zamanla yatışacak ve ortak bir paydada buluşacaktır. İki güçlü kesimin de taviz vereceğini varsayabiliriz. Fakat işin içine hükümetlerin girmesi ve beklenenden daha büyük tepkilerin gösterilmesi turnuvanın belirsizliğini artırıyor. Bayern Münih ve Borussia Dortmund şimdilik turnuvaya katılmayacaklarını açıkladılar. Eğer kararlarından dönmezlerse futbolun, açgözlü iş adamları tarafından keyfi olarak kurulan bu organizasyona karşı bir şansı olabilir.