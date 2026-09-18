"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EYLÜL 2026 CUMA - YIL: 57

Bir ayıyı uyandırmanın cezası

Cevat ÇAKIR
18 Eylül 2026, Cuma
Evet zamansız uyandırılmak her bünyeye zarar verebilir. Hiçbir canlı da bunu istemez.

Hatta biz insanlar en sevdiğimiz kişiler de olsa telefon sesiyle uykudan uyandırıldığımız zaman en azından “Bu saatte inan aranır mı?” diye sorarız. Evet gürültü çağımızın bir problemi, araç gürültüleri, her türlü makinelerden kaynaklanan gürültüler insanları ciddi rahatsız etmektedir. Taşkın Tuna, Çevre Kirliliği adlı eserinde bu konuyu izah ederken ‘Şehirde yaşayan insanlar mikropları önünde hazır yem gibidir’ diyor. Yazının başlığına dönecek olursak, sosyal medyada ‘İzmirli çevreciler’ adlı grupta kısaca şöyle bir haber okudum: Ağustos 2026’da Norveç’ in Svalbard takım adalarında seyir halindeki bir teknedeki kişi, kıyıda uyuyan bir kutup ayısını sis düdüğü çalarak uyandırmış. Svalbard valisi kasıtlı olarak koruma altındaki hayvanı rahatsız etti diye o kişiye 50.000 Norveç kronu (5.300 dolar) ceza kesmiş.

Bu uygulamanın sünnetteki uygulamalarla örtüştüğünü söyleyebiliriz. Rivayet edildiğine göre, bir yolculuk esnasında Hz. Peygamber bir mekânda konaklar. O esnada Sahabeden biri, ormanlık alana gider ve Hummara denilen kuşun yumurtalarını yuvasından alır. Daha sonra kuş yuvasına döndüğünde yumurtalarının yerinde olmadığını görür. Hz. Peygamber ve arkadaşlarının bulundukları yere gelerek kanatlarını çırpmaya başlar. Bu durumu gören Hz. Peygamber, bu kuşu kimin üzdüğünü sorar. Sahabeden biri, “Ey Allah’ın Resulü! Onun yumurtalarını ben aldım.” der. Bunun üzerine Hz. Peygamber, yumurtaların yerine konulmasını emreder ve yumurtalar tekrar yerine konulur.1 Bir diğer olayda şu şekildedir: Özellikle şu olay da hayvanların yaşamına ve nesillerinin devam etmesine İslâm’ın ne kadar önem verdiğinin önemli bir göstergedir. Şöyle ki Hz. Peygamber ordusuyla Mekke’yi fethetmeye giderken ordunun gittiği yol güzergâhında bulunan dişi bir köpeğin ve yavrularının zarar görmemesi için ordunun yönünü değiştirerek köpeklerin başına bir nöbetçi bırakmıştır.2

Bu olayın Lem’alar’da geçen sinek bahsiyle de örtüştüğünü görüyoruz. Olay şu şekilde cereyan ediyor: Üstad cezaevinde iken sinekleri öldürmek için ilaç kullanılıyor. Üstad, bu olayla ilgili olarak çok rikkatime dokunduğini söylüyor. Cezaevindeki odalarında çamaşır ipi varmış, sinekler akşam vaktinde o ipin üzerinde diziliyormuş. İpe çamaşır sermek isteyen talebesi Rüştü’ye “Bu küçücük kuşlara ilime; başka yere ser” diyor. Evet değil ayıyı sinekleri dahi incitmeyen bir anlayış. Yine Necmeddin Şahiner’in hazırlamış olduğu Son Şahitler isimli kitapta da şöyle hatıradan bahsedilmektedir: Evlerine giren bir köpeğin kavurmalarını yediğini, dolayısıyla talebesi de sopa hazırlayıp köpeği döveceğini öğrenen Said Nursî Hazretleri köpeğin dövülmesine mani oluyor. İnsanlığın bu anlayışa ihtiyacı vardır.

Dipnotlar:

1- Darü’l-Kütübi’l İlmiyye IV, s. 267.

2- Kitabü’l-Megazi II, s. 804.

Okunma Sayısı: 266
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Millî iradenin darağacına gönderildiği gün

    ABD: Trump, Netanyahu ile yolları ayırdı

    Gazze’de öldürülen çocukların isimleri yazılı dev kefen

    'Yapay zekaya güvenmeyin'

    Motorin 100 lirayı aştı - Yeni fiyatlar tabelaya sığmadı

    Beşiktaş, Avrupa yolculuğuna 3 puanla başladı

    Türkiye 100 yılı dedikleri bu muydu?

    “Hani Gabar’da petrol bulmuştuk?”

    Avrupa kıyasını maaşlarda da yapsana

    BM raportörleri: "Doğru yönde, çok gecikmiş bir adım"

    ABD, savaşa rağmen İranlı üst düzey hükümet yetkililerine BM Genel Kurulu için vize verdi

    Yeniden Refah Partisi raporu: "Yeni OVP, seçim ekonomisi belgesi niteliğinde"

    Yapay zekadaki "80'ler Akımı"na katılanlara kişisel veri ve dijital güvenlik uyarısı

    ABD Senatosunda, "yapay zeka acil kapatma tuşu" yasa tasarısının oylanması talebi engellendi

    Motorin Ankara'da 101,50 liraya çıktı: Fiyatlar boş viteste, ücretlerde el freni çekilmiş gibi

    Motorin zammı tabelaları da vurdu: Üç haneli fiyatlar ekrana sığmadı

    ABD, Filistin Devlet Başkanı Abbas’a vize vermedi

    Trump: İran'la savaşın sonuna doğru ilerliyoruz

    Soykırım ortağından 40 bin bomba

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Motorin 100 lirayı aştı - Yeni fiyatlar tabelaya sığmadı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    ABD: Trump, Netanyahu ile yolları ayırdı
    Genel

    Türkiye 100 yılı dedikleri bu muydu?
    Genel

    Avrupa kıyasını maaşlarda da yapsana
    Genel

    'Yapay zekaya güvenmeyin'
    Genel

    Millî iradenin darağacına gönderildiği gün
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Gazze’de öldürülen çocukların isimleri yazılı dev kefen
    Genel

    “Hani Gabar’da petrol bulmuştuk?”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.