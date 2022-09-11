Öğrendiklerimizle amel edebilsek...

2022 REM HIZLANDIRILMIŞ EĞİTİM PROGRAMINDAN DEĞERLENDİRMELER (2)

ELİF UŞUNLU

Suedanur Rüzgar - Şanlıurfa:

Her şey çok güzeldi üç haftanın nasıl geçtiğini anlamadım bile. Hepinizi iyi ki tanıdım umarım en kısa sürede tekrar bir araya geliriz. Ablalarımızdan bu tür programların devamını rica ediyoruz.

Sezen Sezer - İstanbul:

Çok samimi söylüyorum çok güzel bir programdı, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Günlerin nasıl geçtiğini anlayamadım. ‘Uhuvvet’ kavramının içinin Allah’ın izni ile dolduğu bir programdı. Bende yeni yeni pencereler açıldığını düşünüyorum bu program vesilesiyle.

Tanıdığım nice güzel insanla tekrardan aynı çatı altında buluşmama ve çok güzel yaratılmış pek çok insanla tanışmama da vesile oldu. Allah’a şükürler olsun, bu yolun meyvelerinden, motivasyonlarından biri de bu olsa gerek. İnşallah nice hayırlı, güzel günlerde görüşürüz.

Ayşenur Çelikkaya- Ankara:

Gerçekten bu zamana kadar katıldığım en güzel, en istifadeli programdı, bitmesini hiç istemedim... Çok güzel dostluklara vesile oldu.. Allah, hepinizden razı olsun.

Fatmanur Öztürk - Ankara:

Uhuvvet dolu “Hızlandırılmış REM 2022 Programı”nın bir parçası olmak, dünyevi meşgalelerimizden bir nebze olsa da sıyrılabilmek ve Risale-i Nur’daki hakikatleri, müdakkik kardeşlerimizle müzakere etmemiz için çok kıymetli bir fırsat oldu. Üç haftalık program müfredatımızı özenle hazırlayan, bilgilerini bize aktaran, alanlarında mütehassıs ablalarımıza; özellikle bizi manen doyurdukları gibi maddeten de midelerimize ziyafet çektiren İstanbul cemaatimize bir teşekkürü borç bilirim. Rabb’im bu süre boyunca öğrendiğimiz hakikatlerle amel etmeyi hepimize nasip etsin, daha nice programlarda buluştursun.

Fehime Canatar - Adana:

2022 REM programına ilk defa katılma fırsatım oldu Rabbime şükürler olsun. Programda aynı yaş grubunun olması kadar bizlere eşlik eden teyzelerimizin olması bizlere ayrı bir şevk verdi. Programda çeşitli konuların detaylı bir şekilde okunması ve sorularımızın ayrıntılı bir şekilde cevaplandırılması bizlerde farklı pencerelerin açılmasına vesile oldu. Bu program boyunca Risale-i Nur külliyatını nasıl okumamız gerektiği, herkesin kendine özel bir fihrist çalışmasının olmasının gerektiği ve ders okurken nasıl çalışmamız gerektiği konusunda ablalarımızdan çok fazla bilgi sahibi edindik hepsinden Allah razı olsun. Program boyunca ‘ihlâs’, ‘uhuvvet’ ve ‘tesanüd’ kavramlarını hakiki bir şekilde anlamaya ve hayatımıza nasıl geçirmemiz gerektiğini anlamaya çalıştık. Programda vazife alan ablalarımızla hoş sohbetler ve etkinliklerde bulunmak ayrı deneyim kazandırdı. Hepimiz farklı illerden gelmiş olmamıza rağmen hepimiz yıllardır birbirini tanıyormuş gibi aynı çatı altında toplanarak hakiki kardeşliği derin duygularla hissettik. 21 günlük program boyunca Risale-i Nur külliyatının künhüne vâkıf olmamız gerektiğini ve hakikatleri dem ve damarlarımıza sindirmemiz gerektiğini, müdafaalar dersini okurken bilhassa Zübeyir ağabeyin müdafaasını okurken daha iyi anladığımızı düşünüyorum.

Aişenur Demir - Ankara:

Hızlandırılmış Eğitim Programı’na bu sene de katılmak nasip oldu Elhamdülillah.

Ankara’dan 7 kişilik ekip olarak İstanbul’a geldik. Hepimiz birbirimizden heyecanlıydık. 2019’da REM’e katılmıştım. O zamandan bu yana tadı damağımda kalan bu programın başlamasını sabırsızlıkla bekliyordum. Herkesin heyecanlı, iştiyaklı ve şevkli olması birbirimize ve ortama enerji veriyordu. Program boyunca birlikte olduğumuz ablalarımızın kıymetli vakitlerini bizler için ayırması şükür sebebimiz diyebilirim. Risale-i Nur hakikatleriyle birlikte ablalarımızın bilgi ve tecrübelerinden istifade etmek bizler adına Cenab-ı Hakk tarafından çok büyük bir lütuftu. Programda yaş sınırının olmaması, her yaştan hanım okuyucuların 21 gün boyunca bir arada bulunması benim için çok farklı ve güzel bir tecrübe oldu. REM 2022 programında emeği geçen bütün abla ve ağabeylerimizden Cenab-ı Hakk razı olsun. Her şey için çok müteşekkirim.

-SON -