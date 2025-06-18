Bir Kurban Yolculuğu

“Hindistan'ın Gözyaşı” olarak da bilinen bir ada ülkesi Sri Lanka'da Avustralya Nur Vakfı ve Yeni Asya Vakfı işbirliğiyle bağışlanan kurbanları veKâleten kesip, etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttık.

Sri Lanka Seyahat Notları

Melbourne - Fatih Yargı

Hint Okyanusu’nun incisi Sri Lanka, “Hindistan’ın Gözyaşı” olarak da bilinen bir ada ülkesi. Başşehir Kolombo’nun renkli sokaklarında Seylanca, Tamilce ve İngilizce dilleri birbirine karışıyor. 22 milyonluk nüfusun %70’i Budist, %12’si Hindu, %10’u Müslüman ve %7’si Hristiyan. Ülke ekonomisi çay, tarçın, kauçuk üretimi ve turizme dayanıyor.

1. Gün: Kolombo’ya Varış

Bayramın birinci günü, Hamdi kardeşimle birlikte Sri Lanka Havayolları ile Melbourne’den 10.5 saatlik bir uçuştan sonra, gece yarısı Kolombo’ya ulaştık. Gümrük işlemlerinin ardından çağırdığımız Uber ile otelimize gittik. Havalimanı şehre, 35 km uzaklıkta.

Otele yerleşip dinlenmeye çekildik. Ertesi sabah kahvaltının ardından tuk-tukla şehir turuna çıktık. Burası “Küçük Hindistan” olarak anılsa da, Kolombo daha düzenli ve temiz bir şehir izlenimi veriyordu.

Kırmızı Cami

(Jami Ul-Alfar Cami)

Şehrin en ikonik yapılarından biri olan bu cami, 1908-1909 yıllarında inşa edilmiş.

Kırmızı-beyaz şeritli dış cephesi ile dikkat çeken bu beş katlı yapı, 10.000 kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir ibadethane. Müslüman olmayan ziyaretçilere de açık olan cami, şehrin kozmopolit yapısını yansıtıyor.

2. Gün: Kurban Organizasyonu

Hacı Asfar’ın gönderdiği şoför Abdurrahman kardeşimin rehberliğinde, yaklaşık 5-6 saat süren bir yolculukla kırsal bölgeye ulaştık. Yollarda gece filleri ve maymunları görmek mümkündü. Köylüler ve gönüllülerimiz kurbanlıkları hazırlamış bizi bekliyorlardı. İslâmî usullere uygun, tekbirler ve salavatlarla kurbanlarımızın kesimini burada gerçekleştirip etlerini dağıttık. Çocuklara Avustralya’dan getirdiğimiz şekerleri hediye ettik, mutlulukları yüzlerinden okunuyordu.

Su Problemi ve Projelerimiz

Bölgedeki içme suyu sıkıntısı hemen dikkatimizi çekti. Kuyu sularının bir kısmı tuzlu olduğu için temiz su tankerlerle getiriliyordu. Avlusunda kurban eti dağıttığımız caminin tuvaletlerinde kapı olmaması ise bizi oldukça şaşırttı.

Görevlilerle görüşüp beş adet tuvalete kapı taktırma kararı aldık. Ayrıca bu camiye halkın içme suyu ihtiyacını karşılamak için 10.000 litre kapasiteli su arıtma sistemi kurulması için çalışma başlatacağız inşallah.

3. Gün: Vedalaşma ve Dönüş

Kurbanları kesip, etlerinin dağıtımını tamamladıktan sonra şöför Abdurrahman Kardeş’in ısrarıyla anne babasının evine uğradık. Bahçelerindeki Hindistan cevizlerinden ikram ettiler. 6 saatlik yolculuğun ardından havalimanına ulaştık.

Sonuç:

Bu kısa, ama verimli seyahatimizde hem kurban vekaletlerini yerine getirdik, hem de bölgedeki Müslüman kardeşlerimizin ihtiyaçlarını tesbit ettik. Allah bu hayırlı çalışmalarımızı kabul etsin.

*Not:* Sri Lanka’nın sıcak ve nemli havasında (35°C, hissedilen 45°C) Hindistan cevizi suyu imdadımıza yetişti. Yerel halkın bu iklime alışkın olması onlar için ciddî bir sıkıntı oluşturmazken, bizler şıpır şıpır terliyorduk. Halkı çok mazbut.

Müslümanlar, ibadetlerini yerine getirirken bir sıkıntı yaşamıyorlar. Camilerde ezan hoparlörle okunuyor. Yemekleri köri ağırlıklı ve bol acılı.