1,6 milyon kişi gıda güvensizliği ile karşı karşıya

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kuruluşların hazırladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunda, Gazze’de son dönemde bazı iyileşmeler görülmesine rağmen en az 1,6 milyon kişinin Nisan 2026 ortasına kadar yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalmaya devam edeceği bildirildi.

Raporda, söz konusu dönemde IPC aşamalarına göre 1,6 milyon kişiden 1,03 milyonunun “kriz” anlamına gelen 3. seviyede, 571 bininin “acil durum” anlamındaki 4. seviyede, 1900’ünün ise “kıtlık” anlamına gelen 5. seviyede yer aldığı belirtilerek, genel durumun halen “kritik” olduğu vurgulandı. AA

