2,7 milyar kişi açlık sınırı altında

BM, koronavirüsün yayılımını önlemek için açlık sınırı ve altında yaşayan 2,7 milyar kişiye ‘’geçici temel gelir’’ sağlanması tavsiyesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için 132 ülkede açlık sınırı ve altında yaşayan 2,7 milyar kişiye ‘’geçici temel gelir ‘’ sağlanmasını önerdi. BM Kalkınma Programı tarafından hazırlanan raporda, geçici temel gelirin dünyanın en yoksul ülkelerinde salgının yayılmasını önlemede etkili olabileceği belirtildi.Raporda, Kovid-19 sebebiyle düşük gelirli 30 ülkede 1,6 milyon kişinin ölebileceği uyarısına yer verildi.

Salgın, haftada 1,5 milyon kişiyi etkiliyor

Pandeminin özellikle gelişmekte olan ülkelerde haftada 1,5 milyon kişiyi etkilemeye devam ettiği belirtilen raporda, her 10 işçiden 7’sinin kayıt dışı çalıştığına ve bu kişilerin enfekte olduklarında para kazanamadıklarına işaret edildi. Raporda, söz konusu programa hükümetlerin toplamda aylık 199 milyar dolar ayırması gerekeceği ve bu paranın gelişmekte olan ülkelerin dış borç ödemelerinin yeniden yapılandırılması gibi çeşitli kaynaklardan sağlanabileceği kaydedildi.