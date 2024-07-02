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3 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

23 milyon insan daha aşırı yoksulluğa itildi

02 Temmuz 2024, Salı 23:15
Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2024 raporunu yayımladı. Rapora göre, 2015’te BM üye devletlerinin kabul ettiği 17 hedefin neredeyse yarısı asgari ya da orta düzeyde ilerleme kaydetti, üçte birinden fazlası ise durakladı ya da geriye gitti.

BM Genel Sekreteri António Guterres, raporun açıklandığı basın toplantısında, “Bu rapor yıllık dünyanın başarısız bir not aldığını gösteriyor. Buradan çıkarılacak sonuç çok basit: Barışı güvence altına alma, iklim değişikliğiyle mücadele etme ve uluslararası finansmanı artırma konusundaki başarısızlığımız kalkınmayı baltalıyor. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için harekete geçmeyi hızlandırmalıyız ve kaybedecek bir dakikamız bile yok” dedi. Rapora göre, ülkelerin yaklaşık yüzde 60’ı 2022 yılında aşırı derecede yüksek gıda fiyatlarıyla karşı karşıya kaldı ve bu durum da açlık ve gıda güvensizliğini daha da kötü seviyelere taşıdı. Raporda, 2022 yılında 2019’a kıyasla 23 milyon insanın daha aşırı yoksulluğa itildiği ve 100 milyondan fazla insanın açlık çektiği belirtilirken, silahlı çatışmalarda ölen sivillerin sayısının geçen yıl hızla arttığı kaydedildi.

AA

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