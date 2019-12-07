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25 yıldır böylesi görülmedi

07 Aralık 2019, Cumartesi 15:32
Fransa’da işçiler, iktidarın emeklilik reformu girişimine karşı hayatı durdurdu. Akademisyen Isabelle Lespinet-Moret “Sendikalar, 1995’ten beri bu kadar büyük bir seferberliği sağlayamamıştı” dedi.

Fransa’da Macron’un emeklilik reformu tasarısına karşı geniş çaplı protestolar Perşembe gününden bu yana sürüyor. Gazeteduvar’ın haberine göre, grev sebebiyle felç olan ulaşım hatlarında Pazartesi gününe kadar bir iyileşme beklenmiyor. Paris-I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nde akademisyen ve Çağdaş Dünyalar Sosyal Tarih Merkezi Direktör Yardımcısı Isabelle Lespinet-Moret’ye göre, sendikalar 1995’teki grevden beri bugün olduğu gibi birleşmemişti. 

TREN HATLARI KAPALI

Fransa’da altı yüksek hızlı trenden (TGV) beşi ve banliyö tren hattı Transilien seferlerinin % 85’i iptal oldu. Paris metrosunun 9 hattı kapatıldı. SNCF (Fransa devletine ait ulusal demiryolu işletmesi) ve RATP (Paris taşımacılığına hizmet veren devlet işletmesi) yetkilileri pazartesi gününde bu tablonun değişmeyeceğini öngörüyor. SNCF, yolcularına, seyahatlerini iptal etmelerini veya ertelemelerini tavsiye ediyor. 

1995’TEN BU YANA BÖYLESİ OLMADI

Le Monde okurlarının sorularını cevaplayan Paris-I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nden akademisyen Isabelle Lespinet-Moret, Fransa’daki son kırk yıldaki grevleri şöyle değerlendiriyor: “1995 protestoları, 1968’den bu yana en büyük hareketti. Fakat 2000 ve 2010’da emekliklik ve sağlık güvencesi reformuna karşı olan ayaklanmalar başarısız oldu. Sendikalar 1995’ten beri bugün olduğu gibi harekete geçmemişti.” Moret, hükümetin bu grevle ilgili ne yapacağı sorusuna ise “Başbakanın ve hükümetin, 1995’te protesto edilen Alain Juppe’nin ekonomiyi felç eden üç haftalık grev sonrasında teslim olmak zorunda kaldığını aklında tuttukları kesin” cevabını veriyor.

Etiketler: Fransa, grev
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