29 gazeteci öldürüldü

GAZETECİLERİ KORUMA KOMİTESİ (CPJ), İSRAİL VE FİLİSTİN ARASINDAKİ ÇATIŞMALARIN BAŞLADIĞI 7 EKİM TARİHİNDEN BU YANA EN AZ 29 GAZETECİNİN CAN VERDİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ.

Gazetecİlerİ Koruma Komitesi(CPJ), geride kalan üç haftadaki İsrail - Filistin çatışmasında çok sayıda gazetecinin öldüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada, komitenin gazetecilerin can kayıplarına dair kayıtları tutmaya başladığı 1992 yılından bu yana, gazeteciler için bu sürecin en ölümcül zaman haline geldiği ifade edildi. CPJ’nin açıklamasına göre İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar ve operasyonların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana en az 29 gazeteci öldü. Ölen gazetecilerden 24’ünün Filistin vatandaşı, 4’ünün İsrail birinin de Lübnan vatandaşı olduğu belirtildi. Bununla birlikte şu ana kadar 8 gazeteci yaralandı ve 9 gazetecinin de kayıp ya da rehine durumda olduğu ifade edildi.

Cİddİ sonuçlara yol açıyor

VOA Türkçe’nin haberine göre, Gazeteciler Koruma Komitesi ayrıca Gazze Şeridi’nde iletişim hizmetlerinin kesilmesini de eleştirdi. Komite, kesintinin halkın “bu çatışmada neler olduğunu bilme ve anlama” durumunu tehlikeye atan bir “haber karartması” olduğu uyarısında bulundu. CPJ açıklamasında “Bu durum, ölümcül propaganda, dezenformasyon ve yanlış bilgilendirme ile doldurulabilecek bağımsız ve gerçeklere dayalı bilgi boşluğu ile ciddi sonuçlara yol açabilir” denildi. Örgüt, gazetecilerin uluslararası insani hukuk hakları uyarınca saygı gösterilmesi ve korunması gereken siviller olduğunu vurgulayarak “gazetecileri veya medya altyapısını kasıtlı olarak hedef almanın savaş suçu olduğunu” ifade etti.

Haber Merkezi