"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 NİSAN 2025 SALI - YIL: 56

41 ülkeden 200 sendikacı başkandan BM önünde dünyaya Gazze çağrısı: ''Artık somut adımlar istiyoruz''

22 Nisan 2025, Salı 14:49
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Birleşmiş Milletler'e sesleniyoruz, İsrail'in katliamları derhal durdurulmalıdır. Kınama mesajları değil, artık somut adımlar istiyoruz." dedi.

"Emek, Dijitalleşme ve Sosyal Adalet Uluslararası Kongresi" için Ankara'da bulunan 41 ülkeden 200 sendika lideri, Gazze'de yaşananlara karşı Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Temsilciliği önünde bir araya geldi.

 

Katılımcılar, "Savaşa hayır", "Özgür Filistin" ve "17 bin 954 çocuk, 12 bin 365 kadın katledildi" yazılı pankartlar taşıyarak Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, burada yaptığı basın açıklamasında, Gazze'de 18 aydır süren saldırıların soykırım niteliğinde olduğuna dikkati çekerek, "İsrail, uluslararası hukuku, savaş hukukunu ve en temel insan haklarını pervasızca çiğniyor. Binlerce çocuk, kadın ve sivil, hastanelerde, okullarda, mülteci kamplarında, çadırlarda acımasızca katlediliyor. Bu yaşananlar bir çatışma değil, planlı, sistematik bir yok etme girişimidir." dedi.

7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda 51 binden fazla Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının 116 bini aştığı bilgisini veren Yalçın, "Ölenlerin yaklaşık yüzde 70'ini kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Yıkılan binaların enkazlarında hala binlerce cansız beden çıkarılmayı bekliyor. Soykırımda hastaneler yok ediliyor, sağlık çalışanları topluca infaz ediliyor, BM, Kızılhaç, Kızılay ve insani yardım gönüllüleri ve gazeteciler de planlı şekilde hedef alınıp acımasızca katlediliyor." ifadelerini kullandı.

Yalçın, Gazze'de yalnızca bombalarla değil, gıda ve ilaç ambargosuyla da bir yok etme politikası uygulandığını söyledi.

Uluslararası toplumun çifte standardının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Yalçın, "Birleşmiş Milletler'e sesleniyoruz, İsrail'in katliamları derhal durdurulmalıdır. Kınama mesajları değil, artık somut adımlar istiyoruz. Gazze'de işlenen savaş suçlarının bütün sorumluları yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır." diye konuştu.

Litvanya İşçi Federasyonu Başkanı Jelena Soms ve Filistin İşçi Sendikası Genel Sekreteri Ghanfi Zidan Nima da Gazze'de yaşananların insanlık suçu olduğunu belirterek, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Açıklamanın ardından, Gazze'de şehit olanlar anısına BM Türkiye Temsilciliği önüne siyah çelenk bırakıldı.

AA

Okunma Sayısı: 424
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistin Kurtuluş Örgütü: Katliam karşısında sessizlik uluslararası toplumun alnında bir lekedir

    Trump'ın Özel Temsilcisi: Ukrayna, NATO'nun bir parçası olamayacak

    Trump barışı da paraya bağladı - "Altını olan kuralları koyar"

    Harvard öğrencilerinden Sullivan'a Gazze protestosu

    Lavrov: İslam dünyasıyla bizi çok şey birleştiriyor

    3 şehir ve 20 ilçede en düşük sıcaklık rekoru kırıldı

    41 ülkeden 200 sendikacı başkandan BM önünde dünyaya Gazze çağrısı: ''Artık somut adımlar istiyoruz''

    Dünyevîleşme deli gömleğidir

    “Türkiye genelinde bir adaletsizlik var”

    Kanal İstanbul güzergâhında yeni inşaatlar başladı

    Gazeteci Ruşen Çakır: Bana göre, Erdoğan pişman

    Uyuşturucu tacirlerinin artmasına neden göz yumdunuz?

    Görme engellilere yapay zekâdan rehber

    Slovakyalı Magdalena Müslüman olarak “Zeynep” ismini aldı

    Hacı adaylarına verilen kurslar sürüyor

    Ahlaki değerler erozyona uğradı

    Kütahya-Simav'da 4,3 büyüklüğünde deprem - Köylerdeki vatandaşlar geceyi dışarıda geçiriyor

    Siyasî tutukluluk hiç olmamalı

    Zeytin fidanlarına ilgi artıyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Gazeteci Ruşen Çakır: Bana göre, Erdoğan pişman
    Genel

    Kanal İstanbul güzergâhında yeni inşaatlar başladı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AB kriterleri ve dinimiz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ey kardeş, kopma!
    Osman ZENGİN

    Bursa’da Nurun bayramı
    Cevher İLHAN

    İktidarın “erime süreci” paniği
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur’u dikkatle ve sebatla okumalı
    Genel

    Dünyevîleşme deli gömleğidir
    Ahmet BATTAL

    TRT: İktidar ‘ifade’, muhalefet ‘iddia’ eder!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.