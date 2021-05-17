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18 MAYIS 2021 SALI - YIL: 52

61 çocuk ve 36 kadın... İsrail'in saldırılarında şehit sayısı 212'ye yükseldi

17 Mayıs 2021, Pazartesi 23:47
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra düzenlediği basın toplantısında, İsrail saldırılarında şehit olanların sayısının 212'ye yükseldiğini belirtti.

Kudra, vefat edenler arasında 61 çocuk ve 36 kadının bulunduğunu, yaralı sayısının ise 400'ü çocuk ve 270'i kadın olmak üzere 1400'e ulaştığını ifade etti.

İsrail'in masum sivilleri evlerinde hedef almaya devam ettiğini ve aşırı güç kullandığını kaydeden Kudra, saldırılar nedeniyle on binlerce Filistinlinin evsiz kaldığını ve bu durumun yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ve salgın hastalıkların yayılmasına sebep olacağını sözlerine ekledi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

AA

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