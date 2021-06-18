82 milyon yerinden edildi

Dünya genelinde şiddet ve zulüm sebebiyle yerinden edilen kişilerin sayısı son 10 yılda rekor bir artış göstererek 82 milyon 400 bine yükseldi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) “Küresel Trendler 2020 Raporu” bugün yayınlandı. Rapora göre, 2020 yılında dünya genelinde 82 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Veriler, savaşlar, insan hakları ihlâlleri ve zulümden kaçarak başka ülkelere sığınanların sayısında son 10 yılda hızlı bir artış olduğunu gösterdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle daha az insan göç etmesine ve sığınma başvurularında önemli bir azalma olmasına rağmen yerinden edilen kişilerin sayısı son 10 yılda 2’ye katlandı. Ülkeleri içinde yerinden edilenlerin sayısı da 48 milyona ulaştı. 2020 yılında, yerinden edilen 34 bin 400 mülteci üçüncü bir ülkeye yerleştirilirken yaklaşık 251 bin mülteci de evlerine dönebildi. AA

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