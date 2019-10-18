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18 EKİM 2019 CUMA - YIL: 50

AB'den ABD'ye cevap: Misilleme yapacağız

18 Ekim 2019, Cuma 18:48
AB, ABD'nin bugün uygulamaya başladığı ilave gümrük vergileri kararına karşı misilleme yapılacağını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin Airbus'a sağlanan yasa dışı desteklemelerden dolayı bugün uygulamaya başladığı ilave gümrük vergileri kararına karşı misilleme yapılacağını bildirdi.

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, ABD'nin Airbus'a sağlanan yasa dışı desteklemelerden ötürü AB ürünlerine 7,5 milyar dolar ilave gümrük vergileri uygulamaya başlamasının ardından açıklamada bulundu.

ABD'nin AB ürünlerine ilave gümrük vergileri uygulamayı tercih etmesini üzüntüyle karşıladıklarını ifade eden Malmström, "ABD'nin adımı bize Boeing davasında zamanı gelince kendi gümrük vergilerimizi uygulamak dışında bir alternatif bırakmıyor." değerlendirmesini yaptı.

Malmström, söz konusu ticari misillemelerin entegre arz zincirine sahip olan havacılık sektörü ile birlikte çeşitli alanları zarara uğratacağına dikkati çekerek,"Uzun vadede karşılıklı biçimde gümrük vergileri koymak hiçbirimizin çıkarına olmaz." diye konuştu.

AB ve ABD'nin dünyanın en büyük uçak üreticileri olduğunu anımsatan Malmström, sorunun müzakere edilerek, dengeli ve uyumlu bir anlaşma ile çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Malmström, komisyonun ABD tedbirlerinin özellikle tarım sektöründeki etkisini inceleyeceğini belirtti.

Süreç hakkında 

DTÖ ara buluculuk makamı, AB ve ABD arasında yaklaşık 15 yıldır devam eden Boeing-Airbus anlaşmazlığına ilişkin kararını geçen günlerde açıklamıştı.

DTÖ, ABD'nin Airbus'a sağlanan yasa dışı desteklemelerden ötürü AB ürünlerine yıllık 7,5 milyar dolarlık ilave gümrük vergileri uygulamasına onay vermişti.

Washington, bugünden itibaren Fransa, Almanya, İspanya ve İngiltere'den sivil havacılık taşıtlarına ve AB üyesi ülkelerin çeşitli gıda ürünlerine yüzde 10 ile 25 arasında ilave vergi uygulamaya koyduğunu açıkladı.

Dünyanın en büyük uçak üretici firmaları ABD merkezli Boeing ile Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya ve Hollanda ortaklığındaki Avrupa şirketi Airbus birbirini yasa dışı kamu desteklemeleri almakla itham ediyor.

Bu firmalar, DTÖ yapısı içinde sektörde haksız rekabet edildiği gerekçesiyle de karşılıklı hukuki süreç yürütüyor.

DTÖ'de devam eden bir başka dosyada ise AB'nin ABD'ye karşı Boeing desteklemeleri ile ilgili açtığı başvuru yer alıyor. Bu dosyanın 2020'nin ilk aylarında sonuçlanmasıyla AB'nin benzer biçimde ABD'ye ilave gümrük vergileri uygulama imkanı doğması bekleniyor.

AA

Etiketler: avrupa birliği
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