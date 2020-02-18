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18 ŞUBAT 2020 SALI - YIL: 50

AB'den Türkiye kararı

18 Şubat 2020, Salı 19:10
Avrupa Birliği vergi kaçakçılığına karşı düzenlediği kara listesini güncelledi. Listeye dört ülke daha eklenirken, Türkiye'ye ek süre verildiği duyuruldu.

Avrupa Birliği’nin (AB) 2017’de ‘vergi cenneti’ olarak bilinen ülkelere yönelik hayata geçirdiği kara listeyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Üye ülkelerin maliye bakanları tarafından alınan ortak kararla listeye yeni ülkeler eklendi.

Reuters’ın elde ettiği belgelere dayandırdığı son dakika haberine göre, Panama, Seyşeller, Cayman Adaları ve Palau’nun kara listeye alındığı öğrenildi.

Öte yandan son dönemde Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri nedeniyle gerilen Türkiye-AB ilişkilerine yönelik de bir adım geldi. Türkiye’ye mali yaptırım sinyalleri vermekten kaçınmayan AB diplomatları, vergi şeffaflığı konusunda gerekli standartların sağlanması için ek süre tanıma kararı aldı.

‘POLİTİK BİR KARAR’

Verilen ek süreye ilişkin detay verilmezken, Reuters’a konuşan iki AB yetkilisi söz konusu kararın politik sebeplerle alındığını öne sürerek, “Türkiye’nin birçok konuda bizim için kritik öneme sahip olduğunu unutmamalıyız” dedi.

Türkiye’ye geçtiğimiz dönemde 2019 yılının sonuna kadar gerekli düzenlemeleri yaparak AB ülkeleri ile vergi bilgilerinin otomatik olarak paylaşılması çağrısı yapılmıştı.

Etiketler: AB, Türkiye, karar
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