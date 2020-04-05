AB için dönüm noktası

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kovid-19 ile mücadeleyi hiçbir ülkenin tek başına yapamayacağını, Avrupa Birliği’nin (AB) ortak mücadele yürütmesi gerektiğini vurguladı.

“AB var ise bu tip krizlere karşı koyabilmek içindir.” diyen Sanchez, AB’de krize neden olan ve henüz çözümlenemeyen, Kovid-19’un ekonomik etkisine karşı ortak tahvil çıkarılması talebinden İspanya’nın asla vazgeçmeyeceğini söyledi. İspanya Başbakanı, “Hayatımızın en büyük kriziyle karşı karşıyayız. AB şu anda bir dönüm noktasındadır ama hangi yöne doğru gideceğini bilmiyoruz. İspanya asla, avrotahvil talebinden vazgeçmeyecektir çünkü bu kriz Avrupa’nın tamamını etkiliyor” şeklinde konuştu.

İspanya’da OHAL’e İKİNCİ UZATMA

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, 14 Mart’tan bu yana ülke genelinde uygulanan olağanüstü halin ikinci kez uzatılmasını istedi. Sanchez, Madrid’deki Başbakanlık konutunda video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi. Sanchez, olağanüstü halin 25 Nisan gece yarısına kadar uzatılması için gelecek hafta içinde meclise gideceklerini açıkladı. “Virüsün bulaşmasını düşürmemiz gerekiyor ve bunun için daha fazla zamana ihtiyacımız var.” diyen Sanchez, şimdiye kadar uygulanan sokağa çıkma yasağının “meyvelerini almaya başladıklarını” söyledi.