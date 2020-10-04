AB için yeni fırsat kaçmasın

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu AB Konseyi’nde Türkiye ile ilişkiler konusunda alınan kararlar hakkında açıklamada bulundu.

Zeytinoğlu kararın AB’nin Türkiye’ye yaklaşımında önemli bir değişime işaret ettiğini ve bunun AB ile ilişkileri yeniden canlandırmak için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Zeytinoğlu, bir süredir giderek geriye giden AB sürecinin yeniden rayına oturtulması, Türkiye’nin kalkınma ve büyüme sürecine hizmet etmesi için bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğine işaret etti. Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif bir siyasi gündem oluşturulması öngörüldüğünü söy leyen Zeytinoğlu, “Bu pozitif gündemin içinde ise gümrük birliğinin modernizasyonu, ticaretin kolaylaştırılması, insan insana temasların arttırılması, yüksek düzeyli diyalog me- kanizmaları ve göç konusunda işbirliği yer alıyor. (…) Bu çok önemli bir fırsat ve Türkiye’nin de reform sürecine geri dönmek suretiyle bu fırsatı yakalaması büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.