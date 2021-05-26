AB ile uçak krizi ile ilgili Belarus'tan açıklama

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Ryanair’in acil inişiyle ilgili, "Bomba ihbarı İsviçre’den geldi. Uçak, Belarus Nükleer Santrali’nin yakınından döndürüldü.” açıklamasında bulundu.

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