"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 NİSAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Trump: İran, ABD'yi havaya uçurup, İsrail'i dakikalar içinde yok edebilirdi

27 Nisan 2026, Pazartesi 04:38
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olması durumunda ABD'yi "havaya uçuracağını", İsrail'i de "dakikalar içinde yok edeceğini" ileri sürdü.

Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, dün gece yaşanan silahlı saldırıda hedef olmasının sebeplerinden bir tanesinin İran'la yaptığı savaş olabileceğini ima etti.

Başkan seçildiğinde kendisine "tehlikeli bir işin var" dediklerini belirten Trump, "Başkanlık için son derece safiyane bir şekilde aday olduğumda, işin bu denli tehlikeli olabileceğini tahmin etmemiştim." dedi.

Trump, "Bilirsiniz, eğer gerçekten etkili, yani icraatlarıyla fark oluşturan bir başkansanız, sıradan bir başkan olmanıza kıyasla çok daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalırsınız." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önceki ABD başkanlarının İran konusunda üzerine düşeni yapmadığını ve İran'ın nükleer silah sahibi olmaması konusunda işin kendine kaldığını ifade eden Trump, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek zorundayız; zira aksi takdirde tüm dünya büyük bir tehlike altına girerdi." diye konuştu.

Trump, "Biz havaya uçardık. İsrail de İran'ın o silaha sahip olduğu andan itibaren dakikalar içinde yok edilirdi. Bu nedenle, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı şunları kaydetti:

"47 yıldır devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Ama hiç kimse bu konuda kılını bile kıpırdatmadı. Bu işi üstlenmek bize düştü. Ülke tarihindeki en güçlü ekonomiyi inşa etmişken şimdi rotamızdan biraz sapıp, bu felaketin gerçekleşmesini engellemek zorundayız. Ve tam olarak da bunu yaptık. Harika bir iş çıkardık. Bu süreç çok yakında nihayete erecek ve biz bu mücadeleden büyük bir zaferle ayrılacağız."

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki saldırı

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekte silah sesleri duyulması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump korumaları tarafından salondan çıkarılmıştı.

Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken, Trump'ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görülmüştü.

Trump olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelinin yakalandığını duyurmuş, şüphelinin otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Olayda 1 Gizli Servis ajanının yaralandığını ve durumunun iyi olduğunu aktaran Trump, silahlı saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz." cevabını vermişti.

AA

    Trump: İran, ABD'yi havaya uçurup, İsrail'i dakikalar içinde yok edebilirdi

