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25 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

AB: Yargıdaki siyasî baskı kalkmalı

25 Mayıs 2019, Cumartesi
Avrupa Komisyonu sözcüsü, “Yargı Reformu Stratejisi Belgesi uzun zamandır bekleniyor. HÂkimler ve savcılar üzerindeki siyasÎ baskıyı ve toplu ihraçlar konusundaki ciddÎ gerilemeyi daha önce de dile getirdik. Sorunların derhal ele alınması gerekiyor” dedi.

Avrupa Komisyonu Türk hükümetinin 30 Mayıs tarihinde açıklayacağı cezaevindeki hükümlülerin durumunu etkileyecek olan Yargı Reformu Strateji Belgesi hakkında açıklama yaptı. Euronews Türkçe’nin sorularını cevaplayan bir Avrupa Komisyonu sözcüsü, “Yargı Reformu Stratejisi Belgesi uzun zamandır bekleniyor. 2016 yılında yaşanan darbe girişiminin hemen ardından hakimler ve savcılar üzerindeki siyasî baskıyı ve toplu ihraçları ayrıca yargı bağımsızlığı konusundaki ciddi gerilemeyi daha önce de dile getirdik. Sorunların derhal ele alınması gerekiyor” dedi. Bu önemli Yargı Reformu taahhütler konusunda test niteliğinde olacak. Türkiye’nin yargı sistemi ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak olan yıllık raporda yer alacak.

“Terörle mücadele yasası AB standartları ile uyumlu olmalı”

Avrupa Birliği, vize muafiyeti kriterlerinin karşılanması kapsamında Türkiye’den terörle mücadele yasasının da yeniden gözden geçirilmesini istiyor. Türk hükümetinin bu konuda açıklayacağı gelişmeler merakla bekleniyor. Avrupa Komisyonu sözcüsü yıllardır tartışılan ancak sonuç alınamayan vize muafiyeti konusunda “AB vize muafiyeti kapsamında Türkiye’ye terörle mücadele yasasını yeniden inceleme çağrısında bulundu. Terör ile mücadele yasalarını yeniden masaya yatırmanın amacı Türk yasalarını AB, Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi standartları ile uyumlu hale getirmek” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 30 Mayıs tarihinde açıklanması beklenen strateji belgesi Avrupa Birliği ile ilişkiler açısından büyük önem taşıyor. Avrupa Komisyonu’nun Türkiye ile ilgili yıllık raporunun 29 Mayıs tarihinde açıklanması bekleniyor.

Etiketler: avrupa birliği
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