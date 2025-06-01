AB yolu Silivri’den geçer

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu tutuklu bulunduğu Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde ziyaret eden Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, “Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde (AB) bir umudu ve geleceği var. Türkiye’nin AB’deki geleceği Silivri cezaevinde başlıyor” dedi.

Türkiye, AB'ye tam üyelik hedefinden uzaklaştı

Amor, ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Bizim için bu tamamen uydurma bir davadır. Avrupalı meslektaşlarıma vermek istediğim ana mesaj budur. Belediye başkanlığı, belediye başkanı ve ekibinin son bir aydır yaşadığı durumu inceliyoruz. Ekrem İmamoğlu neden Silivri’de? Yıldırım başarısız olduğu için, Kurum başarısız olduğu için, AKP başka bir aday gönderdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yargının profesyonel tutumuna uygun olmayan her türlü yolu kullanarak Belediye Başkanı İmamoğlu’nu ortadan kaldırmak gibi açık bir siyasî görevi var.

Bu, birçok kez AKP’yi yenilgiye uğratan İmamoğlu’nun başarısızlığıdır. Bu, iletmek istediğim açık bir mesajdır, çünkü siyasî rakipleri ortadan kaldırmak için yargıyı kullanmanın Türkiye’nin AB üyeliği yolundaki en büyük engellerden biri olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’nin AB’de bir umudu ve geleceği var. Türkiye’nin AB’deki geleceği Silivri cezaevinde başlıyor.”

İstanbul - anka